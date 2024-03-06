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  4. Kilolarca uyuşturucu ve özel düzeneklerle yakalandı, savunması hayrete düşürdü: "Ağrılarıma iyi geldiği için yetiştiriyorum"

Kilolarca uyuşturucu ve özel düzeneklerle yakalandı, savunması hayrete düşürdü: "Ağrılarıma iyi geldiği için yetiştiriyorum"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 14:29
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Muğla'da evinde kilolarca uyuşturucu yakalanan 38 yaşındaki Ferdi Güray Başer'den akılalmaz savunma geldi. Başer, ağrılarına iyi geldiği için uyuşturucu kullandığı ve yetiştirdiğini söyledi. Başer, ifadesinin ardından tutuklandı.

Kilolarca uyuşturucu ve özel düzeneklerle yakalandı, savunması hayrete düşürdü: "Ağrılarıma iyi geldiği için yetiştiriyorum"

Muğla'da bir eve yapılan baskında 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri ve bir miktar kokain ele geçirildi. Tutuklanan Ferdi Güray Başer (38), ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, satmadığını söyledi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te Ferdi Güray Başer'in piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Azot' ile evde yapılan aramada 18 kilo 355 gram skunk, 151 kök Hint keneviri, bir miktar kokain ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan Başer, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Başer, jandarmadaki ifadesinde, ağrılarına iyi geldiği için yetiştirdiği uyuşturucuyu kullandığını, ticaret yapmadığını öne sürdü.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla uyuşturucu
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