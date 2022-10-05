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Kilometrelerce tır kuyruğuna ilişkin açıklama! "Görüşmeler yapıyoruz"

05.10.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'den Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğuna ilişkin açıklama geldi. Vali Öner, yaptığı açıklamada, "Gürcistan kaynaklı bir yoğunluk söz konusu, yani Türkiye tarafı değil. Onun da aşılması için görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kilometrelerce tır kuyruğuna ilişkin açıklama! "Görüşmeler yapıyoruz"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı yaşanan tır kuyruğu sorununun aşılması için görüşmelerin yapıldığını bildirdi.

Vali Öner, AA muhabirine, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlardan dolayı gümrük kapısında zaman zaman yoğunluk yaşandığını söyledi.

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Kapıdaki tır kuyruğunun bazı günlerde 8 kilometreyi geçtiğini belirten Öner, "Gürcistan kaynaklı bir yoğunluk söz konusu, yani Türkiye tarafı değil. Onun da aşılması için görüşmeler yapıyoruz. Öyle gün oluyor, 8 kilometreyi aşan bir tır kuyruğu, öyle gün oluyor yok denecek kadar az. Çünkü kuyruk Gürcistan tarafında da mevcut." diye konuştu.

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Öner, gümrük kapısında gereken tedbirleri aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz gerek altyapıyı gerekse personel takviyesini arttırdık. Şu an için bizim tarafta bir sorun yok. Biz bu sorunun oluşmaması için çeşitli çalışmaları yürütüyoruz. Gürcistan yetkilileri ile de görüşmeler yaptık. Onlardan iki peron çalışmaları için talepte bulunduk. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı gerek Ardahan gerekse Türkiye için altyapı açısından çok önemli bir güzergah. Eğer bir iki perona çıkarırlarsa kapıda yoğunluk oluşmaz."

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Başta Orta Asya olmak üzere, birçok ülkeyle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Tır
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