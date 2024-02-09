HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kilometresi düşürülmüş araçlarla 10 milyon liralık vurgun! Ekspertiz raporu bile almışlar

Kilometresi düşürülmüş araçlarla 10 milyon liralık vurgun! Ekspertiz raporu bile almışlar

09.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de satın aldıkları kilometresi yüksek otomobillerin kilometresini düşürüp ilan siteleri üzerinden satarak dolandırıcılık yapan 25 kişilik şebeke gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp satarak yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. İşte detaylar...

Kilometresi düşürülmüş araçlarla 10 milyon liralık vurgun! Ekspertiz raporu bile almışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin kilometresini düşürerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şebeke üyelerinin satın aldıkları otomobillerin kilometrelerini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ekspertiz raporu aldıktan sonra sattığı tespit edildi.

1ec49b525bebbb3422652ff92336b614

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. 31 otomobilin kilometresini oto-elektrik dükkanlarında düşürüp ilan sitelerinden satarak dolandırıcılık yapan 2’si eksper 25 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin 31 aracın kilometresini düşürüp yeniden satarak yaklaşık 10 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.

7cb16ac4331d10be07a2d51720355a6a

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından 25 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DHKP-C'li teröristlerin planı! Çantasından çıkanlar şoke ettiDHKP-C'li teröristlerin planı! Çantasından çıkanlar şoke etti
Yeniden Refah Partili ismin açıklamalarını duyunca telefona sarılmışYeniden Refah Partili ismin açıklamalarını duyunca telefona sarılmış
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yolunda: Bakan Kacır saat verdiAlper Gezeravcı Dünya'ya dönüş yolunda: Bakan Kacır saat verdi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ataşehir Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | İşte faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları

Son dakika | İşte faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları

Yakalandığı hastalık 1 yılda bu hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

Yakalandığı hastalık 1 yılda bu hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Erdoğan'ın 'İstanbul' çıkışları İmamoğlu'nu kızdırdı

Erdoğan'ın 'İstanbul' çıkışları İmamoğlu'nu kızdırdı

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için hapis talebi!

Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için hapis talebi!

Düzce’de akılalmaz olay! Köyü parça parça yutuyor

Düzce’de akılalmaz olay! Köyü parça parça yutuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.