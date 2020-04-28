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'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatına kaybettiğine ilişkin iddiaların ardından, başkent Pyongyang’da Kim İl-sung Meydanı’nda yapılacağı öne sürülen cenazede yapılacak geçiş töreni için geçici yapıların inşa edildiği belirtildi.

'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

Dünyayı sürekli füze denemeleri ile korkutan ve koronavirüs salgını sırasında bile yeni denemeler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumundaki sır perdesi hala gizemini koruyor. İngiliz medyasının anlık uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği iddialarının ardından başkent Pyongyang’ın ana meydanı olan Kim İl-sung Meydanı’nda, Kim Jong-un için yapılması planlanan cenazenin geçit töreni için geçici yapıların inşa edildiği öne sürüldü. Uydu fotoğraflarının 18 Nisan’dan sonra çekildiği ifade edildi.

ÖLDÜ İDDİALARI ARTIYOR

Habere göre, Kim Jong-un’un 11 Nisan’dan itibaren kamuoyu önüne çıkmadığı ve bu nedenle geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayatını kaybettiği iddiaları ortaya çıktı. Kim İl-sung Meydanı’nda inşa edilen söz konusu geçici yapıların ise Kim Jong-un ‘cenaze’ töreni sırasında yapılacak geçiş töreni için olabileceği ifade edildi. 2011 yılında, Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il için de askeri geçiş töreni düzenlenmişti.

'Kim Jong-un için cenaze töreni provası yapılıyor' iddiası

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un cenaze provası

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