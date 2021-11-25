Kim Jong-un yine yasağıyla gündemde! Kuzey Kore'de deri ceket giymek artık yasak

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bu kez tarzının taklit edilmesinin önüne geçmek için deri ceket ve mont giyilmesini yasakladı.

Kuzey Kore polisi, Kim Jong-un'un tarzını kopyalamanın saygısızlık olduğunu iddia ettikleri için deri trençkotlara el koyuyor.

Kim Jong-un'un tarzını televizyondan izleyen halkın sahte deri ürün alabilmek için akın ettiği, deri ceketi gücün sembolü olarak gördükleri belirtilmişti.

''BAŞKANIN OTORİTESİNE SAYGISIZLIK''

Deri montlar gücün sembolü olarak tanınmaya başladığından, özel giyim üreticileri bu yılın Eylül ayından itibaren sentetik deri ithal etmeye başlamışlardı ancak bu kıyafetlerin sıklıkla giyilmeye başlanması 'başkanın otoritesine saygısızlık' olarak ifade edilmeye başlandı.

Kuzey Kore, Covid nedeniyle Ocak 2020'de Çin ile ticareti durdurmuş olsa da, devlete ait firmaların "resmi kaçakçılığı" bu yıl Nisan ayında kısmen yeniden başladı.

Free Asia Radio'ya göre, bu ay Kuzey Kore'ye düzinelerce metre derinin ithal edildiği iddia edildi.



