Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

İngiliz bir plastik cerrahın iddiasına göre, spor taytlarının artan popülaritesi nedeniyle vajina bölgesinde yaşadıkları ağrı yüzünden veya görünüm tedirginliği yüzünden yapılan operasyonların sayısı bir yılda iki katına çıktı. Labioplasti operasyonu olmak isteyen kadınların çoğu vajinalarının küçültmek için doktor kapısı çalıyor.

GENİTAL AĞRI LABİOPLASTİDE PATLAMA YARATTI

Mail Online’a konuşan bir cerrah, “Egzersiz kıyafetleri biraz daha sıkı ve vücuda tam oturduğu için bölgeye baskı yapıyor. Genel olarak acı, rahatsızlık, sürtünme ve yaşıyorlar. Pek çok kadın aslında o kadar rahatsız olacak ki bu tür kıyafetleri giymeye çalışmaktan kaçınıyorlar." dedi.

KIM KARDASHIAN BAŞLATTI

Kim Kardashian gibi ünlü yıldızların hem egzersiz yaparken hem de gündelik giyim için dar tayt giymeyi popüler hale getirmesi bu sorunun başlangıç noktası olarak görülüyor. Kim Kardashian’ın dar tayt, korse gibi ürünler üreten markası da var.

UZMANLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dr. Skevofilax, bunun 'tehlikeli ve yanıltıcı' olduğunu, çünkü hayatları boyunca yaşadıkları acı için yardım arayan kadınlar için bir utanç duygusu uyandırdığını söyledi. “Kadınlar ne giymek istiyorsa onu giyebilmeli” dedi.



