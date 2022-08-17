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Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

17.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ve eden çalışma ile birlikte spor giyimde büyük bir patlama yaşandı. Kadınlara özel dar spor taytları en çok tercih edilen parçalardan biri olarak ön plana çıktı. Ancak uzmanların yaptığı açıklamaya göre; bu taytlar kadınlar arasında vajinal ameliyatların sayısının iki katına çıkmasına neden oldu. Dar spor taytlar yüzünden kadınlar vajinalarında yaşanan sürtünme ve ağrı yüzünden doktora koştu. Uzmanlar Kim Kardashian gibi yıldızları sorumlu olarak gösterdi.

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

İngiliz bir plastik cerrahın iddiasına göre, spor taytlarının artan popülaritesi nedeniyle vajina bölgesinde yaşadıkları ağrı yüzünden veya görünüm tedirginliği yüzünden yapılan operasyonların sayısı bir yılda iki katına çıktı. Labioplasti operasyonu olmak isteyen kadınların çoğu vajinalarının küçültmek için doktor kapısı çalıyor.

GENİTAL AĞRI LABİOPLASTİDE PATLAMA YARATTI

Mail Online’a konuşan bir cerrah, “Egzersiz kıyafetleri biraz daha sıkı ve vücuda tam oturduğu için bölgeye baskı yapıyor. Genel olarak acı, rahatsızlık, sürtünme ve yaşıyorlar. Pek çok kadın aslında o kadar rahatsız olacak ki bu tür kıyafetleri giymeye çalışmaktan kaçınıyorlar." dedi.

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KIM KARDASHIAN BAŞLATTI

Kim Kardashian gibi ünlü yıldızların hem egzersiz yaparken hem de gündelik giyim için dar tayt giymeyi popüler hale getirmesi bu sorunun başlangıç noktası olarak görülüyor. Kim Kardashian’ın dar tayt, korse gibi ürünler üreten markası da var.

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UZMANLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dr. Skevofilax, bunun 'tehlikeli ve yanıltıcı' olduğunu, çünkü hayatları boyunca yaşadıkları acı için yardım arayan kadınlar için bir utanç duygusu uyandırdığını söyledi. “Kadınlar ne giymek istiyorsa onu giyebilmeli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Vajina labioplasti
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