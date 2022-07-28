Kim Kardashian gibi dolgun kalçalara sahip olmak için...

Kalçasıyla gündemden düşmeyen Kim Kardahian, milyonlarca kadına ilham oldu. Dolgun bir kalçaya sahip olmak için milyonlarca kadın bıçak altına yattı. Oysa ki doğru beslenme ile dolgun bir kalçaya sahip olabilirsiniz.

Birçok insanın inandığının aksine, daha büyük bir kalçaya sahip olmak mutfakta başlar. Bazı yiyecekler, hayallerinizdeki kalçaya ulaşmanıza yardımcı olmak için kas büyümesini, gücünü ve toparlanmasını artırabilir.

İşte daha büyük bir kalça elde etmenize yardımcı olabilecek besinler.

Kalçanızın daha dolgun olmasını istiyorsanız, beslenme programınızda bazı değişiklikler yapmalısınız. Kalçalarınızı oluşturan kasları büyütmeye ve güçlendirmeye odaklanmalısınız.

Karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar gibi diğer besinler de hücrelerinizi besleyerek, egzersize bağlı iltihabı azaltarak ve iyileşmeyi hızlandırarak kas büyümesini destekler.

Somon

Keten Tohumu

Yumurta

Kinoa

Baklagiller

Kahverengi pirinç

Avokado

Süt

Kabak çekirdeği

Yoğurt

Fındık ezmesi

Patates

Domates

ÖNEMLİ NOT

Uygun beslenme programı, kas kazanmak ve kalçalarınızı dolgunlaştırmak için en önemli unsurlardan biridir. Bunlarla birlikte sonuçları en üst düzeye çıkarmak için direnç eğitimi de yapabilirsiniz. Bu besinleri diyetinize dahil edin ve kalça kaslarınızın büyümesini izleyin.



