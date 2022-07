Spor salonu yerine evde ya da açık alanda spor yapmak isteyenler için başlıca ürünler

Spor salonları, kimileri için cazip mekânlar olsa da bazıları için tercih edilmeyen yerler olabilir. Eğer siz de spor salonuna gitmek yerine günlük spor aktivitelerinizi evde ya da açık havada gerçekleştirmeyi tercih ediyorsanız hayatınızı kolaylaştıracak spor ekipmanlarını mutlaka edinmelisiniz. Peki, bu spor ekipmanlarının neler olduğunu merak ediyor musunuz? Örneğin; sporcu sütyeni, sporcu taytı ve şortu, spor ayakkabısı, atlama ipi, pilates topu, dambıl ve yoga matı spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken ekipmanlardan bazıları. Sizin için en kaliteli ve uzun ömürlü spor ekipmanlarını belirledik. İşte detaylar!

1. Göğüsleri sıkıca toparlayan: Adidas Kadın STUDIO BRA Sporcu Sütyeni

Ev, deniz kenarı ya da açık havada herhangi bir mekânda kendi sporunuzu yapmaya karar verdiyseniz mutlaka edinmeniz gereken parçalar arasında bulunan Adidas Kadın STUDIO BRA Sporcu Sütyeni, tam size göre olabilir! Dikişsiz ve rahat olan sporcu sütyeni, orta düzeyde destek sağlayarak göğüslerinizi sıkıca toparlar. Böylece yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında bile göğüslerinizi koruma altına alır. Çapraz sırt tasarımı ile sırt bölgesine destek yapan büstiyer, sağladığı konfor sayesinde favorileriniz arasına girebilir. Sporcu taytı, şort ve spor ayakkabılar ile kombin yaparak kullanabileceğiniz sporcu sütyenini sepete eklemeyi sakın unutmayın.

2. Geniş hareket imkânı sağlayan: TRENDYOLMİLLA Siyah Toparlayıcı Anvelop Bel Detaylı Spor Şort

Yukarıdaki sporcu sütyenine tamamlayıcı olarak kullanabileceğiniz TRENDYOLMİLLA Siyah Toparlayıcı Anvelop Bel Detaylı Spor Şort, egzersiz sırasında rahat etmenizi sağlar. %92 polyester ve %8 elastan içerikli kumaştan üretilen şort, vücudunuzu sıkıca sarar ve toparlar. Rahat hareket imkânı sağlayan ürünü; ev, spor salonu, dış mekân ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şık tasarımı sayesinde tarzınızı yansıtan şortu; XS ve L beden aralığında bulunan kadınlar tercih edebilir. Beğenenleri için 7 farklı renk seçeneği bulunan bu ürünü sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

3. Ayağınızdaki konforun adı: Jump Kadın Spor Ayakkabı

Spor ekipmanları arasında olmazsa olmaz parçalardan bir diğeri ise Jump Kadın Spor Ayakkabı! Yorucu egzersizleri gerçekleştirirken rahatsız eden bir ayakkabı ile çalışmak, oldukça yanlış ve yorucu olabilir. Hem spordan üst düzey verim alabilmek hem vücut sağlığınızı korumak için kaliteli bir spor ayakkabı edinmeniz gerekir. Günlük hayat, yürüyüş ve tüm spor etkinlikleri sırasında rahatlıkla kullanabileceğiniz spor ayakkabının 36 ve 40 beden aralığında seçim yelpazesi bulunur. Sahip olduğu taban tasarımı ile ayağınızın hareketine göre uyum sağlayan bu ayakkabıyı deneyimlemeye ne dersiniz?

4. Kaydırmaz tasarımıyla ekstra performans sağlayan: Delta Pilates Minderi & Yoga Matı

Kaliteli materyal yapısı ve kaydırmaz tasarımıyla zorlu aktivitelerde bile üst düzey performans sağlayan Delta Pilates Minderi & Yoga Matı hayatınızı kolaylaştırır. Ev, doğa, kamp, deniz kenarı ve tüm dış mekân aktivitelerinde yardımınıza koşan ürün; düz bir zeminde spor yapmanıza yardımcı olur. En üst kategoride bulunan kalın yapısı sayesinde daha güvenli şekilde spor yapmanıza yardımcı olan mat, spora başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken parçalar arasında bulunur. Kırmızı, lila, fuşya, mor, yeşil, siyah, mavi ve koyu gri renk seçenekleriyle satışa sunulan matı satın alarak en keyifli spor deneyimlerini yaşamaya hazır olun!

5. Kas güçlendirmesi için birebir: Delta 1 Kg x 2 Adet Plastik Dambıl Ağırlık Seti

"Evde spor yapmak istiyorum ancak başlamadan önce hangi ekipmanlara sahip olmam gerektiğini bilmiyorum." diyorsanız Delta 1 Kg x 2 Adet Plastik Dambıl Ağırlık Seti'ne mutlaka şans vermelisiniz. Kasların güçlendirilmesine yardımcı olan ağırlık seti, ağırlığını içerisinde bulunan kumdan alır. Ürünün dışında bulunan sağlam plastik kaplaması, onu daha dayanıklı hâle getirir ve ağırlık seti, uzun yıllar boyunca sizinle kalmaya devam eder. Sayısız renk seçeneğiyle spora başlama motivasyonunuzu arttıran dambıl setini daha detaylı incelemenizi ve sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

6. Ekstra kalori yakmanızı sağlayan: USR Atlama İpi

"Evde yapılabilecek ve en çok kalori yakan egzersiz hangisi?" diye soracak olursanız kuşkusuz ki "İp atlamak." cevabını veririz. İp atlayarak kısa sürede üst düzey kalori yakımı yapabilir, böylece vücudunuzu daha zinde tutabilirsiniz. Günlük kullanıma uygun olan USR Atlama İpi, her an yanınızda bulunması gereken spor ekipmanları arasında yer alır. Atlama ipiniz yanınızdaysa doğa, sahil, ev, spor salonu, iş yeri, kısacası her yerde spor yapmaya başlayabilirsiniz. Keyifle zayıflamanızı sağlayan ve vücudunuzu daha sağlıklı bir görünüme kavuşturan atlama ipini deneyimlemek ister misiniz?

7. Evde pilates yapmak isteyenlere: USR 65 cm Pilates Topu

Pilates yapan biriyseniz veya yapmayı düşünüyorsanız mutlaka edinmeniz gereken ekipman: USR 65 cm Pilates Topu. Ürün, kullanılan kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. 150-165 cm aralığında boyu olan kullanıcıların, 20 ve 55 cm'lik; 165-180 cm aralığında boyunda olanlar 25 ve 65 cm'lik; 180-190 cm arası boyundakilerin 30 ve 75 cm'lik topları tercih etmeleri gerekir. Daha uzun sporcular ise 85 cm'lik top kullanabilir. Pilatese başlamadan önce mutlaka edinmeniz gereken ürünün; sarı, mavi, fuşya ve antrasit renk seçenekleri olduğunu söylemeden geçmeyelim.

8. Tempo gerektiren egzersizlerde yardımınıza koşan: Koton Baskılı Erkek Spor Şort

Spora başlamadan önce edinmeniz gereken en temel parçalar arasında bulunan Koton Baskılı Erkek Spor Şort, cepli tasarımı sayesinde tempo gerektiren egzersizlerde önemli eşyalarınızın güvende kalmasını sağlar. Şık tasarımı ile koşu, spor salonu, dışarısı ve günlük hayatta şıklığınızdan ödün vermemenizi sağlayan spor şortun; siyah ve gri olmak üzere 2 renk seçeneği bulunur. S ve XL beden aralığında bulunan erkeklerin tercih edebileceği ve spor yaparken rahat etmenizi sağlayan bu şortu sepetinize eklemek ister misiniz? Cevabınız "Evet, isterim." ise ürünü size takdim edelim!