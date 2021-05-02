“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının uzmanı Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında?

Korona sebebi ile seyircisiz gerçekleştirilen “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının kurallarında da yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre yarışmadaki “Seyirci Jokeri”, “Uzmana Sor” jokeri ile değiştirildi. Yarışmacılar, takıldığı sorularda seyirci yerine uzman bilgisine başvuruyor. “Uzmana Sor” için belirlenen uzman ise, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 2019 büyük ödül olan 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten oldu. Peki Arda Ayten kimdir?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.