Kim rehbere nasıl kaydetmiş, rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, GetContact nasıl kullanılır?

Özellikle telefon kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan biri rehbere bir başkası tarafından nasıl kaydediğini öğrenmek. Bir dönem bununla ilgili olarak GetContach isimli bir uygulama ortaya çıkmış ve zaman içinde gündemden düşmüştü. Rehbere nasıl kaydedildiğinizi öğrenebileceğiz bir uygulama olan GetContact Messenger uygulaması 7 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde yerini aldı. Bu haberle beraber tekrardan sosyal medyada gündem haline geldi. Peki rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, nasıl kullanılır?

KİM REHBERE NASIL KAYDETMİŞ?

Akıllı telefon sahipleri tarafından çok sık araştırılan, mobil kimlik ve doğrulama servisleri sunan Getcontact’in son dönemlerde kullanıcılar tarafından yoğun talep görmesinin de etkisi ile uygulama dünya genelindeki popülerliğini hızla arttırdı ve 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Son 3 senedir uluslararası büyüme hedeflerine odaklanan ve 30’dan fazla ülkenin uygulama marketinde yer alıp en çok indirilen ilk 10 uygulama arasına girebilmiş olan GetContact, 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde de yerini aldı.