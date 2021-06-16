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Kim rehbere nasıl kaydetmiş, rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, GetContact nasıl kullanılır?

16.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beni kim rehbere nasıl kaydetmiş sorusu özellikle telefon kullanıcıları tarafından en çok araştırılan sorulardan biri. Rehbere nasıl kaydedildiğinizi öğrenebileceğiz bir uygulama olan GetContact Messenger uygulaması sosyal medyada gündem haline geldi. Önceki dönemlerde viral olan GetContact uygulamasının yeniden gündeme taşınmasıyla kullanıcılar GetContact nasıl kullanılır sorusunu merak ediyor. Peki rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, GetContact nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

Kim rehbere nasıl kaydetmiş, rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, GetContact nasıl kullanılır?

Özellikle telefon kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan biri rehbere bir başkası tarafından nasıl kaydediğini öğrenmek. Bir dönem bununla ilgili olarak GetContach isimli bir uygulama ortaya çıkmış ve zaman içinde gündemden düşmüştü. Rehbere nasıl kaydedildiğinizi öğrenebileceğiz bir uygulama olan GetContact Messenger uygulaması 7 Haziran’dan itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde yerini aldı. Bu haberle beraber tekrardan sosyal medyada gündem haline geldi. Peki rehbere nasıl kaydedildim? GetContact nedir, nasıl kullanılır?

KİM REHBERE NASIL KAYDETMİŞ?

Akıllı telefon sahipleri tarafından çok sık araştırılan, mobil kimlik ve doğrulama servisleri sunan Getcontact’in son dönemlerde kullanıcılar tarafından yoğun talep görmesinin de etkisi ile uygulama dünya genelindeki popülerliğini hızla arttırdı ve 120 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Son 3 senedir uluslararası büyüme hedeflerine odaklanan ve 30’dan fazla ülkenin uygulama marketinde yer alıp en çok indirilen ilk 10 uygulama arasına girebilmiş olan GetContact, 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye’deki uygulama marketlerinde de yerini aldı.

GETCONTACT NEDİR?

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Telefon kullanıcılarının araştırdığı Getcontact uygulamasının yeni özelliği dikkat çekti. Messenger özelliğiyle tekrardan gündem olan Getcontact, arayan kişinin kimliğini, kişilerinizde kayıtlı olmasa bile öğrenmenizi sağlamakta. Rahatsız edici aramaları filtreleyen uygulama, yalnızca tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına izin olanak veriyor.

GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

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Uygulama ile istenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları yapan numaraları raporlayarak diğer GetContact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin de korunmasına yardım sağlayabilirsiniz. Kişilerin rehberinde nasıl kayıtlı olduğunuzu öğrenebilir ve ayrıca çevrenizdeki daha önce tanıdığınız kişileri, numara yoluyla bulabilirsiniz. Uzun senelerdir görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması halinde onunla tekrardan iletişim kurabilirsiniz.

GETCONTACT GÜVENİLİR Mİ, GETCONTACT ÜCRETLİ Mİ?

Getcontact uygulaması tarafından yapılan açıklamada ''Ücretsiz kullanabileceğiniz, uçtan uca şifrelenmiş ve gizliliği arttırılmış sohbetler ile arkadaşlarınız ve aileniz ile her zaman güvenli iletişim kurun. Getcontact Messenger her zaman ücretsizdir. Herhangi bir abonelik planı satın almanız gerekmez. Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm Getcontact kullanıcılarını ücretsiz arayın. Uluslararası arama ücreti ödemeyin.'' cümleleri kullanıldı.

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