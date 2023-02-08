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Kimler kan bağışı yapabilir? Kan bağışından sonra yapılacaklar

08.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde yaralılara yardım etmek için yurdun dört bir yanından kan bağışları yapılıyor. Vatandaşlar kimler kan bağışı yapabilir sorusunu aratıyor. Oldukça hayati önem taşıyan kan bağışlarından sonra dikkat edilmesi gereken durumlar bulunuyor.

Kimler kan bağışı yapabilir? Kan bağışından sonra yapılacaklar

Kan bağışı birçok kişinin hayatının kurtarılmasını sağlayabiliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından kan bağışı hakkında bilinçlenmek isteyenler internet üzerinden kimler kan bağışı yapabilir ve kan bağışından sonra ne yapılması gerekir gibi sorular aratıyor. Kızılay kan bağışlarını toplamada önemli rol oynuyor. İşte kan bağışı ile ilgili tüm cevaplar...

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?

  • 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.)
  • İlk kez kan bağışında bulunacak kişiler, 61 yaşından gün almamış olmalıdır.
  • Düzenli kan bağışçılarında üst yaş sınırı 65'tir.
  • 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.
  • Kan bağışı yapacak olan kişinin, 50 kilogramın üzerinde olması gerekir.
  • Kan bağışı yapacak kişilerin bulaşıcı bir hastalığa sahip olmaması gerekir.

KAN BAĞIŞINDAN ÖNCE BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Kan bağışı öncesinde, kişi çok aşırı yememek koşuluyla karnını doyurmalıdır. Kan bağışı öncesinde aşırı yağlı gıdalar tüketilmemeli, kan vermeden önceki 12 saat içinde alkol tüketmemiş olması gerekir. Kan bağışı öncesinde kişinin bol miktarda su içmesi önerilir.

KAN BAĞIŞINDAN SONRA YAPILACAKLAR

Kan bağışı günlük yaşantınızın akışında önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Kan bağışında bulunulan günde bol sıvı alınmalı, bağışı izleyen 2 saat boyunca sigara kullanılmamalıdır. Araç kullanılacak ise kan bağışı sonrası 30 dakika içerisinde araç kullanılmamalıdır. Bağıştan sonra 1 saat boyunca uzun süreli ayakta durulmamalıdır. Kolunuza yapıştırılmış olan koruyucu bant 2 saatten önce çıkarılmamalıdır. Bağış günü, vücudu aşırı yoran ve sıvı kaybına yol açan aktivitelerden (sauna, spor vb) kaçınılmalıdır. Kan verilmiş olan kolla ilk birkaç saat ağır eşyalar taşınmamalıdır. Kan bağışından sonra baş dönmesi, baygınlık hissi olursa yere uzanılmalı veya baş iki dizinizin arasına alınacak şekilde oturulmalıdır. Tren makinistleri, ağır yük şoförleri, otobüs şoförleri, ağır iş makinesi operatörleri, vinç operatörleri, pilotlar gibi mesleklere sahip olan kişiler kan bağışında bulunduktan 24 saat sonra bu işleri yapabilirler.

HANGİ ARALIKLARLA KAN BAĞIŞLANABİLİR?

Erkekler 3 ayda 1, kadınlar ise 4 ayda 1 kan bağışında bulunabilir.

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