Kimler koronavirüsü daha uzun süre geçirme riski altında?

İngiltere’de yer alan King’s Colloge of London’dan bilim insanları, kadınlarda, aşırı kilolu olanlarda ve astım hastalarında uzun süreli Covid-19 risk inin arttığını buldu.

Çalışmada ayrıca, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden biri en az dört hafta, her 20 kişiden biri en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya konuldu.

RİSKİ NELER YÜKSELTİYOR?

Doktor, Steves, "İlk haftada beşten fazla farklı belirtiye sahip olmak en önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor” açıkalamasını yaptı.

Bununla birlikte uzmanlar, Covid-19’un sadece solunum yollarında görülmediğnii ve vücudun diğer organlarına da ilerleyebileceğini söyledi. Öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, ishali ve koku alma duyusunu kaybeden birinin tek başına öksürüğü olan kişilerden daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

50 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KADINLARDA RİSK ARTIYOR

Diğer taraftan, uzun süreli Covid-19’un görülme sıklığının yazş ilerledikçe arttığı ifade edildi. Bilim insanları özellikle 50 yaşın üstündeki kadınların uzun süreli Covid-19 semptomlarından daha sık muzdarip olduğunu vurguladı.

Doktor Steves, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki çalışmalarda, erkeklerin hastalığı ağır geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin daha fazla olduğunu gördük, kadınlarda da uzun süreli Covid-19 riski daha yüksek görünüyor" dedi.