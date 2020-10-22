Kimler koronavirüsü daha uzun süre geçirme riski altında?

Kings College London'dan Doktor Claire Steves BBC News'e yapTığı açıklamada, "Bizce en önemlisi, bu insanları tespit ettiğimizde, belki önleyici stratejiler uygulayabiliriz ve dahası takip edip, ihtiyaç duydukları tedaviyi aldıklardından emin olabiliriz" ifaderini kullandı.

Araştırmacılar, hangi insanların, uzun süreli Covid riski altında olduğunu enfeksiyonun başında belirleyebilmek için bir yazılım oluşturdu. Söz konusu yazılım, uzun süreli Covid geçirecekleri yüzde 69 oranında önceden tahmin ediyor.

Çalışma kapsamında, üniveriste tarafından İngiltere’deki insanların semptomlarını takip etmek amacıyla hazırlanan Covid Symptom Study uygulamasının verileri kullanıldı. Söz konusu uygulamayla, ekstra bakıma ihtiyaç duyan veya erken tedaviden fayda görebilecek hastaları belirleyebilecek bir erken uyarı sinyali geliştirmek hedefleniyor.

Çalışmada ayrıca, Covid-19 yakalanan her yedi kişiden biri en az dört hafta, her 20 kişiden biri en az sekiz hafta, her 45 kişiden birinin ise en az 12 hafta boyunca uzun süreli Covid-19 ile mücadele ettiği ortaya konuldu.

RİSKİ NELER YÜKSELTİYOR?

Doktor, Steves, "İlk haftada beşten fazla farklı belirtiye sahip olmak en önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor” açıkalamasını yaptı.

Bununla birlikte uzmanlar, Covid-19’un sadece solunum yollarında görülmediğnii ve vücudun diğer organlarına da ilerleyebileceğini söyledi. Öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, ishali ve koku alma duyusunu kaybeden birinin tek başına öksürüğü olan kişilerden daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

50 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KADINLARDA RİSK ARTIYOR

Diğer taraftan, uzun süreli Covid-19’un görülme sıklığının yazş ilerledikçe arttığı ifade edildi. Bilim insanları özellikle 50 yaşın üstündeki kadınların uzun süreli Covid-19 semptomlarından daha sık muzdarip olduğunu vurguladı.

Doktor Steves, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki çalışmalarda, erkeklerin hastalığı ağır geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin daha fazla olduğunu gördük, kadınlarda da uzun süreli Covid-19 riski daha yüksek görünüyor" dedi.