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Kimler obezite cerrahisi için uygundur?

05.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite cerrahisi uygulanan diyet ve egzersiz programlarına rağmen kilolarından kurtulamayanlar için sağlıklı bir hayatın kapılarını aralayan bir tedavi yöntemidir. Konu ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Bayraktar, obezite cerrahisinin kimlere uygulanabileceğini ve obezite tedavi yöntemlerini sizler için anlattı.

Kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünmesi ile hesaplanan vücut kitle endeksinin 40’ın üzerinde olduğu; profesyonel destek ve ciddi egzersize rağmen kilo veremeyen hastalar, vücut kitle endeksinin 35’in üzerinde olduğu ve obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon, diz ve eklem ağrıları gibi sorunların geliştiği ya da vücut kitle endeksinin 30 ile 35 arasında olduğu “metabolik sendrom” denilen diyabet, hipertansiyon, astım ve benzeri hastalıkların birçoğunun birlikte olduğu bazı özel koşullarda obezite cerrahisi yapılması uygundur.

HASTANIN MİDE HACMİ KÜÇÜLTÜLEREK KİLO VERMESİ SAĞLANIYOR

Obezite tedavisinde sık kullanılan yöntemlerden biri mide balonudur. Mide balonu endoskopik olarak mideye yerleştirilir ve mide hacminin küçülmesini sağlayarak daha az gıda alımını sağlar ve hastanın kilo vermesine yardımcı olur. Cerrahi olarak uygulanan yöntemler ise tüp mide (sleeve gastrektomi) ve mide bypass ameliyatıdır.

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