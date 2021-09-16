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  4. Kimlik sorgusu için durduruldu, 2 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi

Kimlik sorgusu için durduruldu, 2 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi

16.09.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde kimlik sorgusu için durdurulan bir kişinin davranışlarından şüphelenen polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada 2 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi. Silahların ait olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Kimlik sorgusu için durduruldu, 2 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1202/1 ile 1202/2 sokak kesişiminde meydana geldi. Motosikletli yunus timleri, şüphelendikleri Osman K.'ya kimlik sorgusu yaptı. Kimlik sorgusu ve üst araması yapılan Osman K.'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine takviye ekip istendi. Kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Polislerin çevrede yaptıkları araştırma sırasında 1202/2 sokakta bulunan bir evin önünde 2 tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Silahların kimlik sorgusu yapılan Osman K.'ya ait olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İzmir
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