Kimse 56 yaşında olduğuna inanmıyor!

Kathy Jacobs hayatının en büyük atılımını yaptı ve Sports Illustrated Swimsuit modellik yarışmasının finalisti oldu. Ancak Kathy sıradan biri değil, o 56 yaşında. Kathy, ünlü dergi Sports Illustrated’da yer alarak, okuyucuların güzellik algısını değiştirmeyi ve güzel olmak için yaşın bir engel olmadığını anlamalarına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

80’lerde New York’ta modellik yapmaya başlayan Kathy sonrasında Los Angeles’a taşınarak asgari ücretli bir iş buldu. Ancak sonra şansını oyunculuk ve modellikte denemeye karar verdi.

Kathy, Sports Illustrated’daki fotoğrafları viral olduktan sonra çok sayıda insanın kendisine ulaşarak beslenme, egzersiz ve cilt bakımı konularında tavsiye istediğini söyleyerek “Ben bir diyet uzmanı değilim. Diabet riski olan biriydim ve 4 yıl önce beslenme düzenimi değiştirdim” dedi.

Kathy artık et yemiyor, haftada birkaç kez ise balık yiyor, kahvesinde ve smoothie’lerinde ise badem sütü kullanıyor. Kathy, kahvaltılarında genellikle orman meyveleriyle hazırladığı smoothie’ler içiyor ve etsiz sosis tercih ediyor.