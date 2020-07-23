Kimse 56 yaşında olduğuna inanmıyor!

Kathy Jacobs hayatının en büyük atılımını yaptı ve Sports Illustrated Swimsuit modellik yarışmasının finalisti oldu. Ancak Kathy sıradan biri değil, o 56 yaşında. Kathy, ünlü dergi Sports Illustrated’da yer alarak, okuyucuların güzellik algısını değiştirmeyi ve güzel olmak için yaşın bir engel olmadığını anlamalarına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.
80’lerde New York’ta modellik yapmaya başlayan Kathy sonrasında Los Angeles’a taşınarak asgari ücretli bir iş buldu. Ancak sonra şansını oyunculuk ve modellikte denemeye karar verdi.
Kathy, Sports Illustrated’daki fotoğrafları viral olduktan sonra çok sayıda insanın kendisine ulaşarak beslenme, egzersiz ve cilt bakımı konularında tavsiye istediğini söyleyerek “Ben bir diyet uzmanı değilim. Diabet riski olan biriydim ve 4 yıl önce beslenme düzenimi değiştirdim” dedi.
Kathy artık et yemiyor, haftada birkaç kez ise balık yiyor, kahvesinde ve smoothie’lerinde ise badem sütü kullanıyor. Kathy, kahvaltılarında genellikle orman meyveleriyle hazırladığı smoothie’ler içiyor ve etsiz sosis tercih ediyor.
Kahvaltısında zaman zaman peynir ve domatesli omlete yer veren Kathy ağırlıklı olarak peynir ve fasülye içeren salatalar tüketiyor. Şeker tüketmeyen Kathy, tatlı olarak şekersiz çikolata yemeyi tercih ediyor.
Akşam yemeklerinde ise pesto veya domates soslu kabak spagetti yiyor. Tatlı patatesi oldukça sevdiğini söyleyen Kathy ekmek, pirinç, makarna ve beyaz patates gibi ürünleri haftada birden fazla yemiyor.
Haftada 4 gün spor yaptığını söyleyen Kathy, karantinada olduğu dönemde de Sports Illustrated Swimsuit’in Instagram sayfasındaki egzersizleri yapmayı sürdürmüş.
Cilt bakımını kendisi yapan Kathy, son beş yıldır mutfağında cilt bakım formülleri geliştirmekle uğraşmış. 45 yaş üzeri için geliştirdiği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için finansman arayan Kathy bu uğurda bir televizyon yarışmasına katıldığını ancak yarışmayı kaybettiğini söyledi.
Kızının New York’ta tıp eğitimi aldığını söyleyen Kathy, bazı dermatolojik takviyeler aldığını da itiraf ederek “Bazı çizgilerim ve dudaklarım için botoks yaptırdım. Aslında daha fazla botoksa ihtiyacım var; ama çok acıyor” dedi.
Yaşlanmak için en iyi yolun kendiniz için yapmak istediklerini seçebilmek olduğuna inanan Kathy “İşte tavsiyem., 50 yaş üstü kadınlar olarak birlikte duralım ve dünyaya kim olduğumuzu gösterelim. Ne kadar büyük ve güçlü olduğumuzu gösterecek bir hareket başlatalım” dedi.
İnsanlar Kathy hakkında neler söyledi?
“Sanıyorum uygun bir diyet, egzersiz ve iyi genlerle böyle olunuyor. Umarım Photoshop değildir.”
“Hayatımda gördüğüm en iyi görünen 56 yaşındaki kadın”
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