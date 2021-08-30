Kimse görmedi sandı, soluğu karakolda aldı: Mastürbasyon 20 saniye sürmüştü

34 yaşındaki Christina Revels-Glick, ABD'nin Georgia eyaleti Typee Adası'ndaki sahilde ihbar üzerine gözaltına alındı.

Çevredekilerin mastürbasyon yaptığı kendini polis merkezinde bulan kadın, gerekçesiyle içinde bulunduğu durumu yalanmadı ama yaptığı savunmayla şaşırttı.

''KİMSENİN DUYACAĞINI DÜŞÜNMEDİM''

Glock memurlara, ''Arabamdaydım. Bunu kimsenin duyduğunu ve gördüğünü düşünmemiştim. Çünkü orgazma ulaşmam sadece 20 saniye sürdü'' dedi.

Sırt çantasından çıkardığı vibratörü de gösteren Christina, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



