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  4. Kimse ne olduğunu anlamadı! Çantalı kadın, önüne gelene saldırdı

Kimse ne olduğunu anlamadı! Çantalı kadın, önüne gelene saldırdı

08.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir kadın, cadde üzerinde yürüdüğü sırada, önüne gelen onlarca kişiye elindeki çantayla saldırdı. Ortalığı birbirine katan kadın yüzünden vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Saldırgan kadın, polis ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alındı.

Kimse ne olduğunu anlamadı! Çantalı kadın, önüne gelene saldırdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese saldırdı. Elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanan kadının saldırılarından, yol kenarındaki bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale edenler de nasibini aldı.

SEBEPSİZ YERE SALDIRDI

Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.

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POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kadın saldırı
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