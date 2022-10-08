Kimse ne olduğunu anlamadı! Çantalı kadın, önüne gelene saldırdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese saldırdı. Elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanan kadının saldırılarından, yol kenarındaki bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale edenler de nasibini aldı.

SEBEPSİZ YERE SALDIRDI

Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi'nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. (İHA)



