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Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

16.11.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Avustralya'nın Queensland sahilinde karaya vuran bir deniz canlısı şaşkına çevirdi. Tuhaf canlının önce ne olduğu anlaşılmadı sonra deniz hıyarına benzetildi. Müze görevlileri ise hangi türe ait olduğunu açıkladı.

Avustralya'nın Queensland sahilinde yürüyen iki kadın, deniz görevlilerinin bile tanımadığı bir deniz canlısıyla karşılaştı.

Eline alıp canlıyı inceleyen kadın, 'ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok bu yüzden fotoğrafını çektim. Elime aldım oldukça yumuşak bir şeydi. Onu tekrar denize attım' dedi.

DENİZ HIYARINA BENZETİLDİ

Kıyıya vuran pembemsi renkli, beyaz yumrularla kaplı canlı, görevliler tarafından deniz hıyarı ya da deniz patlıcanı adı verilen omurgasız hayvana benzetildi.

Queensland Müzesi ise, söz konusu canlının Cavernularia obesa türüne ait olduğunu açıkladı.

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