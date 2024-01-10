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  4. Kimse ne olduğunu anlayamadı! Akrabaları ile otururken yandaki odaya geçip kendini vurdu

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Akrabaları ile otururken yandaki odaya geçip kendini vurdu

10.01.2024 01:17 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da akılalmaz bir olay yaşandı. Aile üyeleri ile oturdukları esnada bir anda yan odaya giden genç kadın, karnına dayadığı tüfekle kendini vurdu. Ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Akrabaları ile otururken yandaki odaya geçip kendini vurdu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 24 yaşındaki Gaye Solmaz, kocası ve aile üyeleri ile evlerinin salonunda oturdukları esnada evin diğer odasına geçip av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz’ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

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Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, ekipler genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Afyonkarahisar aile
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