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  4. Kimse ne olduğunu anlayamadı! Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev aldı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev aldı

15.04.2024 18:33
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Karaman’da trafik ışıklarında bekleyen otomobil, bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev aldı

Karaman’da kimse ne olduğunu anlayamadı, otomobil birden alev aldı. Olay, Koçakdede Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında beklerken bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı terk ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile ilk müdahale oradan geçmekte olan Karaman Belediyesi’ne ait kanal temizleme aracıyla yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavşakta önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan aracı kısa sürede söndürdü.

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Elektrik kontağından yangının çıktığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik araba
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