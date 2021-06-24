Kimsenin aklına gelmez! Yılanlar örümcekler karşısında avcı değil av oluyor

Kimsenin aklına gelmez ama yılanlar, normalde böceklerle beslenen örümcekler için ziyafet niteliğinde. Araştırmacılar örümceklerin yılanları avladığı 319 olayı inceledi. Bu olaylardan 297'si doğada kaydedilmiş, kalan 22'si ise kafeslerde meydana gelmişti. Örneklerin yaklaşık üçte biri bilimsel dergilerde yayımlanan gözlemlerden, geri kalanı da medyaya yansıyan olaylardan elde edildi.

İsviçre'deki Basel Üniversitesi biyoloğu ve araştırmanın ortak yazar Martin Nyffeller, daha önce örümceklerin yarasaları ve diğer omurgalıları yediğine dair gözlemlerde de bulunmuştu.

Livescience'a konuşan Nyffeller, "Onlarla ne kadar uzun süre uğraşırsam, örümceklerin inanılmaz başarılarına o denli çok tanık oluyorum" dedi.

Hakemli bilimsel dergi Journal of Arachnology'de bu ay yayımlanan araştırmada, doğal koşullar altında 30'dan fazla örümcek türü, esaret altında da 11 örümcek türü gözlemlenmiş oldu.

AVLAMAK İÇİN AĞ BİLE KURMUYORLAR

Bulgulara göre karadullar, yılan ölümlerinin yaklaşık yarısından sorumluydu. Tarantula ailesinin üyeleri ise yılan ölümlerinin yüzde 10'undan sorumluydu. Nispeten daha büyük olan bu daha büyük örümcekler ağ kurmuyor ve avlarını aktif bir şekilde yakalıyor.

Avlanma olaylarının yüzde 8,5'inden de yarasaları ve kuşları yakalayıp yedikleri bilinen ağ örücü Araneidae örümcekleri sorumluydu. Bu örümcekler, büyük ve çok güçlü dairesel ağlarıyla tanınıyor. Yılanları öldürdükten sonra tıpkı bir böcek gibi iç organlarını emdikleri anlaşılıyor.

Yılan yiyen örümceklere dair gözlemler Antarktika hariç her kıtada yapılmıştı. Ancak bildirilen olayların yarısı ABD'de ve neredeyse üçte biri Avustralya'da meydana gelmişti.

EN BÜYÜK AVLARI 100 SANTİMETRE

Bu olaylarda 86 farklı yılan türünün avlandığı kaydedildi. Ancak en yaygın olanları, kırbaç yılanlarıydı. Kolubridler diye de bilinen bu yılanlar, dünyadaki yılan türlerinin üçte ikisi kapsayan geniş bir familya ve Antarktika haricinde her kıtada yaşayabiliyor.

Gözlemlere göre en büyük yılan 100 santimetre uzunluğundaydı. Bu tür büyük yılanlar, genellikle ağ örücüler veya büyük tarantulalar tarafından öldürülmüştü.

Gözlemlerde ayrıca karadulların, kendi ağırlıklarının 30 katına kadar çıkan yılanların üstesinden gelebildiği anlaşıldı.



