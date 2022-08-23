Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti: Basuru kökten çözüyor

Patlıcan sapı, patlıcanlı yemekler hazırlanırken genelde soyulup çöpe atılıyor. Patlıcan sapının faydalarını öğrendikten sonra hep saklamaya başlayacaksınız.

Uzun yıllardır çoğu kişinin sıkıntı çektiği basur sorununa, patlıcan sapı ile son verebilirsiniz. Basur tedavisinde etkili bir silah olarak görev yapan patlıcan sapının faydaları saymakla bitmiyor...

Rahatsız edici ve günlük hayatın kalitesini düşüren basur, acı verici bir problem olarak ön plana çıkıyor. Patlıcan sapının, basur tedavisinde etkili bir yöntem olduğu belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda patlıcan sapının basur tedavisi üzerinde hatırı sayılır oranda iyileştirici özelliği olduğu ortaya çıktı.

PATLICAN SAPININ BASURA ETKİSİ

Patlıcan sapı, güçlü bir lif kaynağı ve sindirimi rahatlatan özelliklere sahip. Ispanaktan sonra en zengin demir içeriğine sahip ve basur rahatsızlığını tedavi edici özelliği bulunuyor. İçeriğindeki zengin lif yapısı sayesinde basuru ortadan kaldırıyor. Bağırsakların temizlenmesine ve çalışmasına çok iyi gelen patlıcan sapı, eklem iltihabından da kurtarıyor. C vitamini açısından çok zengin bir besin olan patlıcan sapı, cilde parlaklık vererek solunum yolu hastalıklarına kalkan oluyor.

PATLICAN SAPI FAYDALARI

Ayrıca patlıcan sapı sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Tüm bunların haricinde;

Yüksek lif oranıyla sindirimi destekliyor,

Insülin direncini düzenliyor,

Zayıflamaya yardımcı oluyor,

Bağırsaktaki zararlı bakterilerin dışarı atılmasını sağlıyor,

Kansızlık gibi hastalıkların tedavisine destek oluyor,

Stres, yorgunluk ve depresyon gibi ruhsal sorunları önlüyor,

Kemiklerin genişlemesini sağlıyor.

Vücutta bulunan tüm toksinlerin idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlıyor.

Kan şekerinin aniden yükselmesini önler.



