Kimsenin tanımadığı sosyalist bir 'ülke': Transdinyester! Ülkeye giriş Kuzey Kore kadar zor

Avrupa'nın en fakir ülkesi Moldova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı bir yerleşim bölgesinden bir futbol kulübü olan FC Sheriff Tiraspol, İspanyol devleri Real Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük şoklarından birini gerçekleştirdi.

Kimsenin tanımadığı sosyalist “ülke” Transdinyester, son dönemde 13 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid'i yenen Sheriff Tiraspol takımı ile adından söz ettiriyor. Öyle ki tüm takım kadrosunun tahmini değeri 12 milyon euro (14 milyon dolar), yaklaşık olarak Madrid defans oyuncusu David Alaba'nın yıllık maaşıyla aynı.

Takımın kaptanı Frank Castaneda, Madrid'in Bernabeu stadyumunda 2-1'lik galibiyetinin ardından AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Buraya kazanmak için geldik. Oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurduğu bir dövmeye sahip olan Sebastien Thill, 89. dakikada galibiyeti getiren golü attı.

FC Sheriff Tiraspol'un yükselen grafiği dikkat çekerken Sosyalist bir cumhuriyet olan Transdinyester de dünya çapındaki insanların merak ettiği bir ülke durumuna geldi.

ULUSLARARASI TOPLUM TANIMIYOR

Başkenti Tiraspol olan ve az bilinen Transdinyester, 1990'ların başında kısa bir iç savaşla Moldova'dan ayrıldı. Rus destekli güçler, 1000'e yakın insanı öldüren ve Moldova'nın Dinyester nehrinin doğusundaki toprakların kendi kendini ilan eden yeni bir devlet kurmasıyla sonuçlanan ayrılıkçı bir savaşta savaştı.

TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK

Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci ile birlikte Moldova'ya katılmayarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmıyor. Yapılan oylama ile sosyalizm ile yönetilmesine karar verilen Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi bulunuyor.

Yaklaşık 500 bin nüfusu bulunan Transdinyester resmi olarak tanınmadığı için Rus pasaportu kullanıyor.

Son yıllarda Ukrayna sınırından milyonlarca dolarlık kaçak malın taşındığına inanılıyor. Ancak Tiraspol'de binalar çöktüğü ve yolların çatladığı bildiriliyor.

DİĞER TAKIMLAR BU BÖLGEYE GİRERKEN PASAPORT KONTROLÜNDEN GEÇİYOR

Bölge, yolsuzluk, organize suç ve kaçakçılık konusunda bir üne sahiptir ve etkin bir şekilde Sheriff holding şirketi tarafından yönetilmektedir. Amerikan dış politika düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı burayı "kaçakçılar için bir sığınak" olarak nitelendiriyor. Logosu olarak beş köşeli bir şerif yıldızına sahip olan FC Sheriff Tiraspol da adını aynı isimdeki şirketten alıyor. Sheriff Tiraspol futbol takımı da bu aileye ait. Moldova ligindeki diğer takımlar, ülkelerinin tanımadığı bu bölgeye pasaport kontrolünden geçerek geliyorlar.

GİRİŞ KUZEY KORE KADAR ZOR

Girişi mümkün ancak Kuzey Kore kadar zor olan Transdinyester'e girişlerde ziyaretçilere kalabileceği süreyi gösteren fişler veriliyor. Ziyaretçiler saatlik kalacaksa dahi belirtilen süreyi geçmeden Transdinyester'den ayrılması gerekiyor. Sıkça Lenin heykellerinin görüldüğü ülkeye turist olarak gitmek kağıt üzerinde mümkünse de neredeyse Kuzey Kore kadar zor.

Transdinyester`in ekonomisi, küçük tarım işletmeleri dışında neredeyse tamamen Sheriff ailesinin kontrolünde.

Holding şirketinin sahibi, konyak damıtımından havyar çiftliğine, süpermarket ve benzin istasyonu zincirlerine kadar çeşitli işletmeleri kontrol eden eski bir Sovyet polis memuru Viktor Gushan'a ait.

HOLDİNGİN CİROSU DEVLET BÜTÇESİNİN İKİ KATI

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan oyuncular 1999'dan beri Moldova'nın futbol liginde oynuyorlar. Onlar bir köylü ülkesine hükmeden krallar olarak görülüyor. The Sheriff Company'nin yıllık cirosu, devlet bütçesinin neredeyse iki katı ve kulübü doğrudan geniş servet rezervlerinden finanse ediyor.

Sheriff'in evi Tiraspol'un eteklerinde özel olarak inşa edilmiş 200 milyon dolarlık (154 milyon sterlin) bir arenadır. Mücadele ettikleri 22 lig şampiyonluğunun 20'sini kazandılar.



