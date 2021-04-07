Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası ne zaman ortaya çıktı? İşte Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası mesajları

Her yıl 7 Nisan Kimaygerler Derneği tarafından Kimyagerler Günü olarak anılır. Kimyagerler, çeşitli etkinliklerle kimyanın önemini, insanların hayatındaki yerini anlatarak, kişilerin bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışır. Hijyen konusunda dezenfektan ve deterjan ürünlerinde oldukça iyi işler başaran kimyagerler hayatımızın pek çok alanında yer alıyor. Kimyagerler Günü nedir?

KİMYAGERLER GÜNÜ NEDİR?

Kimyagerler Derneği’nin Kimyagerler Günü ile ilgili paylaştığı yazı;

Kimyagerler Derneği olarak, Kimyanın toplum için önemini dile getirmek için her yıl 7 Nisanda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdiğimiz “Kimya Günü”nde, yaşanılan Koronavirüs pandemisi ile ilgili görüşlerimizi Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz .

İnsan hayatında merkezi role sahip bir bilim ve meslek alanı olan kimya, tarihsel süreç içinde, sağlık alanında da insanlık için büyük katkılar yapan ve kazanımlar sağlayan bir bilim ve meslek alanı olmuştur . Bu bağlamda kimya; başta tıp ve eczacılık olmak üzere diğer meslek alanlarıyla işbirlikleri içinde ürettiği temizlik, dezenfektan ve hijyen ürünleri; tanılarda kullanılan reaktif ve yöntemler; aşı ve ilaçların üretim ve saflaştırılması ile sağlık sektöründe kullanılan materyal, araç, gereç ve tekniklerin geliştirilmesine kadar sağlık alanına çok farklı yönlerden katkılarda bulunmuş ve halihazırda bu katkılarını sürdürmektedir.