HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası ne zaman ortaya çıktı? İşte Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası mesajları

Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası ne zaman ortaya çıktı? İşte Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası mesajları

07.04.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimyagerler Günü, Kimyagerler Derneği’nin her yıl 7 Nisan’da kimyanın önemini anlattıkları ve çeşitli etkinliklerde bulunduğu bir gün olarak kutlanıyor. Koronavirüs pandemisi sebebi ile hem kimyanın hem de sağlık konularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu sebeple tüm kimyagerlerin ve sağlık çalışanlarını üstün başarıları için kutlarız. Kimya alanı başta tıp ve eczacılık olmak üzere pek çok konuda insanlara fayda sağlamıştır. Peki Kimyagerler Günü nedir?

Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası ne zaman ortaya çıktı? İşte Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası mesajları

Her yıl 7 Nisan Kimaygerler Derneği tarafından Kimyagerler Günü olarak anılır. Kimyagerler, çeşitli etkinliklerle kimyanın önemini, insanların hayatındaki yerini anlatarak, kişilerin bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışır. Hijyen konusunda dezenfektan ve deterjan ürünlerinde oldukça iyi işler başaran kimyagerler hayatımızın pek çok alanında yer alıyor. Kimyagerler Günü nedir?

KİMYAGERLER GÜNÜ NEDİR?

Kimyagerler Derneği’nin Kimyagerler Günü ile ilgili paylaştığı yazı;
Kimyagerler Derneği olarak, Kimyanın toplum için önemini dile getirmek için her yıl 7 Nisanda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdiğimiz “Kimya Günü”nde, yaşanılan Koronavirüs pandemisi ile ilgili görüşlerimizi Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz .

İnsan hayatında merkezi role sahip bir bilim ve meslek alanı olan kimya, tarihsel süreç içinde, sağlık alanında da insanlık için büyük katkılar yapan ve kazanımlar sağlayan bir bilim ve meslek alanı olmuştur . Bu bağlamda kimya; başta tıp ve eczacılık olmak üzere diğer meslek alanlarıyla işbirlikleri içinde ürettiği temizlik, dezenfektan ve hijyen ürünleri; tanılarda kullanılan reaktif ve yöntemler; aşı ve ilaçların üretim ve saflaştırılması ile sağlık sektöründe kullanılan materyal, araç, gereç ve tekniklerin geliştirilmesine kadar sağlık alanına çok farklı yönlerden katkılarda bulunmuş ve halihazırda bu katkılarını sürdürmektedir.

kimyagerler haftası

Kimyagerler Derneği olarak, daha önce birçok salgın hastalıklarla mücadelede olduğu gibi, Koronavirüs pandemisi ile mücadelede de bilim alanlarının bilgi-deneyim paylaşımı ve işbirlikleri ile başarıya ulaşılacağına olan inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kim. İkram Cengiz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
'Bildiri' yankıları sürüyor! Erdoğan: Uyanık olmalıyız'Bildiri' yankıları sürüyor! Erdoğan: Uyanık olmalıyız
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

'Sarıklı amiral'le ilgili Bakan Akar'dan yeni açıklama!

'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama

7 Nisan son depremler | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

7 Nisan son depremler

Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisi sonrası Erdoğan'dan flaş 'uyuyan hücre' uyarısı

'Bildiri' yankıları sürüyor! Erdoğan: Uyanık olmalıyız

Meteoroloji'den kar erimesi ve çığ uyarısı (7 Nisan Çarşamba hava durumu)

Kar yok ama tehlike başka: İki bölge için uyarı

Yabancı bayraklı gemide 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Yabancı bayraklı gemide 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı

Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.