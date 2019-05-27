Kimyasal silah kullanan Esed rejimine karşı müdahale çağrısı

ABD, Fransa ve İngiltere'ye çağrı yapılan raporda, kimyasal silah kullanımına ilişkin verdikleri sözü yerine getirmeleri istendi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere yer verilen raporda, gazdan etkilenen kişilerde nefes darlığı, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi belirtilere rastlandığı kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin yeniden kimyasal silah saldırısı düzenlediğini tespit ettiklerini belirterek, ABD, Fransa ve İngiltere'nin rejime karşı müdahale sözünü yerine getirmesini istedi.

Raporda ifadelerine yer verilen SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, "ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı, Suriye rejiminin yeniden kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde müdahale sözünü vermişti. Yeryüzünde kimyasal silah kullanan tek rejim olan Suriye rejiminin, kimyasal silaha başvurduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Uluslararası toplum, verilen sözlerin tutulması ve rejimin ciddi ve etkili şekilde yargılanmasını bekliyor." dedi.

Raporda, Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana en az 217 kez kimyasal silah kullandığı belirtildi.

