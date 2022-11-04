Asma yaprağı çayı faydaları nelerdir? Asma yaprağı çayı nasıl yapılır?

Asmanın hem meyvesinden hem de yapraklarından yararlanılır ve Türk mutfağı için son derece kıymetlidir. Bunun dışında Roman, Yunan ve Vietnam mutfaklarında da özel bir yeri vardır. Asmanın meyvesi üzümdür, üzüm sirke yapımında da kullanılır. Asma yaprağı mutfaklarda yalnızca yemekler için değil çay olarak da yer bulmuştur. Şifalı olduğuna inanılır, birçok vitamin ve mineral içerir. Asma yaprağı sapıyla da şifa dağıtır, sigara bırakmak isteyen kişilerin asma sapından yararlandığı bilinir. Günde bir fincan tüketilebilecek olan asma yaprağı çayının saçlara, ağız yaralarına, göz sağlığına, kansızlık sorununa, varise iyi geldiği bilinir. Asma yaprağı çayı ne işe yarar?

Asma yaprağı çayı neye iyi gelir?

Asma yaprağı, meyvesi, yaprağının sapı farklı konularda insan bedeni için son derece faydalıdır. Doktor onayı ile varis, anemi, kansızlık, bağırsak sorunları, kabızlık gibi durumlarda kullanılabilir. Asma yaprağı çayı faydaları:

Varis tedavisinde etkili olduğu bilinir.

Demir içerir. Bu sayede kansızlık ile mücadele eder.

Anemi hastalığına karşı koruyucudur.

Bol miktarda C vitamini barındırır.

Gözler için faydalıdır. A vitamini içerdiği için görme kalitesini arttırıcı özelliği vardır.

Bağırsaklar için de faydalıdır. Çinko minerali içerir.

Ağızda oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Kilo vermeyi destekleyici özelliği vardır.

Kabızlığı engeller.

Enerji verir.

Saç sorunları yaşayan kişilere yardımcı olur.

Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olduğu bilinir.

Günde bir fincandan daha fazla tüketmek sağlık için tehlikeli olabilir. Her besin için geçerli olan fazla tüketim yan etkileri asma yaprağı çayı için de geçerlidir. Özellikle anne adayları, emziren anneler, alerjik durumları olan kişiler, bir hastalığın tedavi süresindeki ilaç kullanan kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Doktora danışılmadan ya da doktor onayı olmadan içilmesi doğru değildir. Aksi takdirde bazı yan etkileri bulunabilir. Böbrek taşı düşürmede yardımcı olduğu söylense de böbrek hastaları için sıkıntılı sonuçları olabilir. Asma yaprağı genel olarak Türkiye’de salamura olarak tuzda bekletme yöntemi ile tüketilir. Bu sebeple tansiyon hastaları için de risk taşır. Çay olarak tüketilecek olsa bile bu riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Asma yaprağı çayı nasıl yapılır?

Asma yaprağından çay hazırlamak son derece kolaydır. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen asma yaprağı çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Elli gram asma yaprağı

Bir litre temiz içme suyu

Bu malzemeler ile hazırlanan asma yaprağı çayı doktor onayına istinaden yemeklerden sonra bir fincan tüketilebilir. Daha fazla tüketilmesi yan etkilere sebebiyet verebilir. Gerekli malzemeler temin edildikten sonra asma yaprağı hazırlamak için şu adımlar takip edilir:

Bir litre suya elli gram asma yaprağı atılır.

Kısık ateşte kaynayıncaya kadar ocakta tutulur.

Kaynadığında ocaktan alınarak bir köşede on beş dakika boyunca bekletilir.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Yemeklerden sonra bir fincan tüketilir.

Asma yaprağı çayı zayıflatır mı?

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olduğu bilinen asma yaprağı bağırsakları çalıştırır ve metabolizmanın hareketlenmesini sağlar. Bu sayede zayıflatıcı etkisi bulunur. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir besin veya çay direkt zayıflatıcı değildir ve bu özellikleri için doktor onayı ya da tavsiyesi olmadan tüketilmemelidir.

Asma yaprağı çayı adet söktürür mü?

Asma yaprağı çayının adet söktürücü özelliği bulunmamaktadır. Eğer regl dönemiyle ilgili sıkıntılar yaşanıyorsa mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerekir.