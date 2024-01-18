Kimyonun faydaları nelerdir? Kimyon neye iyi gelir?

Kimyonun adını aldığı kimyon bitkisi olgunlaştıktan sonra toplanır ve kurutulur. Kurutulan tohumlardan veya bu tohumların öğütülmesi yöntemi ile elde edilmektedir. Acı, keskin ve sert bir tadı vardır. Birçok yemekte, salatada ve bazı içeceklerde ya da hamur işlerinde kullanılır. Baharat olarak sofralarda da yer alan kimyon, köfte gibi çeşitli yemeklerin yapımında da yer alır.

Ağırlıklı olarak Özbekistan’da, Fas’ta, Mısır’da, Suriye’de, Meksika’da ve Şili’de yetiştirilebilen kimyon, Türkiye’de de üretilebilmektedir. Türkiye’de en çok Ege Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Farklı ülkelerde farklı isimlerde anılır. Örnek olarak Batı Çin’de kimyona ziran denir. Azerbaycan’da ise cire adı ile bilinir.

Kimyon neye iyi gelir?

Kimyon, antioksidan özelliği bulunan bir bitkidir. Şişkinlik, gaz, mide sorunları için birebir olarak bilinir. Bağışıklık sistemine, mide sorunlarına, enfeksiyonlara, solunum yolu ile ilgili problemlere iyi geldiği kabul edilmiştir. Fazla tüketilmesi hâlinde bazı olumsuz durumlara da neden olabilir. Bu neden ile aşırı tüketimden kaçınılmalı ve alerjik reaksiyon riskine karşı dikkatli kullanılmalıdır.

Metabolizmayı çalıştırma konusunda da etkili olduğu söylenen kimyon, baharat olarak birçok yiyeceğe eşlik edebilir. Farklı formlarda kullanılabilir. Kimyon, yağ olarak kullanımı ile saç dökülmesine iyi gelir. Mide sorunlarını yüksek oranda azaltır. Lif barındırması nedeni ile bağırsak ile ilgili sorunlara da birebir olarak gösterilir. Bununla birlikte yaşlanma belirtilerini azalttığı da bilinmektedir.

Kimyonun faydaları nelerdir?

Kimyon faydaları kullanım formuna göre değişiklik gösterebilir. Toz formunda, baharat olarak sofralarda yer edindiği gibi, yemeklerin yapımında da kullanılır. Cilt sorunlarında da etkin olan kimyonun faydaları şunlardır:

Metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur.

Cilt sorunlarını giderir.

Lif barındırdığı için bağırsak sorunlarına karşı kullanılır.

Yaşlanma etkilerini azaltır ve geciktirir.

Detoks etkisi olduğu için vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

Yağ olarak saçlara uygulandığı zaman saç dökülmesine engel olur.

Demir içermesi ile kansızlık sorununa çare olarak görülür.

Çayı yapılıp tüketildiğinde tokluk hissi vereceği için zayıflamaya da yardımcı olur.

Lezzeti ile toz formunda yemeklere tat katar.

Fazla tüketilmesi hâlinde her gıda gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Kimyon, fazla ya da yanlış tüketilirse zararı da dokunabilen bir gıdadır. Olası zararları ise şunlardır:

Mide bulantısına neden olabilir.

Kan şekerini düşürebilir ve bu durum şeker hastaları için büyük risktir.

Alerjik bünyeler için döküntü ya da kaşıntıya sebebiyet verebilir.

Böbreklerde ağrı oluşturabilir.

Karaciğerde sancıya sebep olabilir.

Gaz sancısı için kimyon nasıl kullanılır?

İçeriğinde demir, antioksidanlar gibi çeşitli vitaminler (B, B12, C, A vitaminleri) ve mineraller barındıran kimyon bitkisi, farklı formlarda çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Tohum hâlinde, öğütülerek toz formunda, tohumları ile hazırlanan çay olarak kullanılabilir. İnsan sağlığına olan faydası ve yemeklere kattığı lezzeti ile bilinen kimyon hem yemek pişirme sırasında hem de pişmiş yemeklerin üzerinde kullanılabilmektedir.

Kullanırken çok dikkatli olması gerekilen bazı durumlar vardır. Özellikle şeker hastalığı olan kişiler, karaciğer sorunu yaşayan kişiler, böbrek hastalığı olan kişiler, tansiyon problemleri yaşayan kişiler dikkatli tüketmeli ve mutlaka kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır. Hazımsızlığı giderici ve sindirime yardımcı olma özellikleri bulunduğu için gaz sancılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Kimyon zayıflatır mı?

Diyet yapan kişilerin menülerinde de yer alan kimyon, hem baharat hem de çay olarak kullanılabilir. Uzman bir diyetisyen tarafından verilen diyet menüsünde yoksa ancak tüketilecekse mutlaka doktora danışılması gerekir. Hazımsızlığı giderici etkisi ile bilinen kimyon bağırsakların düzgün çalışması konusunda da yardımcı olur.

Direkt olarak zayıflatan ve yağ yakan hiçbir gıda, yiyecek ya da içecek olmadığı için kimyonun da kilo verme sürecinde sadece destekleyici yanı vardır. Bu yanı tokluk hissi verme ve hazımsızlık sorununu giderme özellikleri ile kendini gösterir. Kişilerin herhangi bir alerjik durumu yoksa kimyon tüketilebilir.





