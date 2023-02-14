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Kineziterapi fıtığa iyi gelir mi? Bel ve boyun fıtığı tedavisinde kineziterapi hareketleri nedir?

09.02.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omurga, kişilerin dik durmasını ve hareket etmesini sağlar. Omur adı verilen kemiklerden oluşan omurganın disk adı verilen destek dokuları da bulunur. Omurların arasında yer alan disklerin içerisindeki sıvılar omurganın kötü kullanımına bağlı olarak zamanla azalır. Bu durum da boyun fıtığı ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki, bel ve boyun tedavisinde kineziterapi etkili bir tedavi yöntemi midir?

Kineziterapi fıtığa iyi gelir mi? Bel ve boyun fıtığı tedavisinde kineziterapi hareketleri nedir?

Boyun fıtığı ve bel fıtığı her yaşta görülebilen bir rahatsızlıktır. Genellikle yanlış hareket, ağır kaldırma ve travmalar sonucunda meydana gelebilen bu rahatsızlıklardan ameliyatsız ve ilaçsız bir şekilde kurtulmak mümkündür. Bir uzmana danışarak rahatsızlığınız derecesine göre sizin için en uygun tedavi programını öğrenebilir ve erken bir dönemde rahatsızlıklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Boyun ve bel fıtığı tedavisinde de kineziterapi uygulamalarından faydalanılabilir.

Kineziterapi nedir?

Kineziterapi, kas iskelet sistemi bozukluklarının tedavisinde kullanılmaya başlayan çok yeni bir tedavi yöntemidir. Aslında kineziterapi, fizik tedavisinin yapı taşını oluşturan bilimsel ve yöntemsel ilkelerin geliştirilmesi ve bunların daha yoğun egzersiz eğitimi yöntemlerinin birleştirilmesinden meydana gelir. Kineziterapi tedaviye ek olarak hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak için de kullanılır. Kişinin vücudu üzerinde fizyolojik, psikoterapötik, uyarıcı, yapısal, morfolojik ve fonksiyonel etkileri de bulunur. Hastanın tedaviye aktif bir şekilde katılmasını, kendi gelişimini gözlemlemesini, hastalığı ve tedavisi hakkında farkındalığını artırmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı yan etkisi olmayan bir yöntemdir ve çeşitli hastalıklara başarıyla uygulanmıştır.

Bel fıtığı nedir?

Bel fıtığı, bel omurgasını meydana getiren 5 adet omurun arasında yer alan disklerin, ağır kaldırma, düşme, fazla kilo ve uzun süre aynı pozisyonda kalma gibi sebeplere bağlı olarak yırtılması, yıpranması veya yerinden kayması olarak tanımlanır. Genellikle bu rahatsızlık şiddetli bel ağrısı ve bacağa yayılan ağrı şeklinde kendini gösterir. Bel fıtığının nedenleri tam olarak bilinememektedi fakat kısmen kalıtsal ve aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkabileceği düşünülür. Özellikle ileri yaşlarda daha çok karşılaşılan bel fıtığı, gençlerde de görülebilir. Bel fıtığının nedenleri arasında şunları saymak mümkündür:

  • Obezite
  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Ağır kaldırma
  • Uzun süre aynı pozisyonda kalma
  • Düşme

Bel fıtığının ilk belirtisi kalçalara, bacaklara ve ayaklara yayılan ağrıdır. Fakat bunun yanında başka belirtileri de bulunur. Bel fıtığının belirtileri arasında şunları sıralamak mümkündür:

  • Bel ağrısı
  • Denge kaybı
  • Kas güçsüzlüğü
  • İdrar tutamama
  • Hareket ederken zorlanma
  • Otururken zorluk çekme
  • Bacaklarda karıncalanma veya uyuşma
  • Ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
  • Ağrının geceleri şiddetini artırması

Kineziterapi ile bel fıtığının tedavisi mümkün mü?

Hareket odaklı kineziterapi ile bel fıtığının tedavisi mümkündür. Ameliyatsız ve ilaçsız bir şekilde gerçekleştirilen bu programda kişiye özel programlar uygulanarak hastaların iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Kineziterapi tedavi yöntemi tekniklerinden biri olan kraniosakral terapi ile bel fıtığı tedavi edilebilmektedir. Bel fıtığının tedavisinde fizik tedavi büyük bir yer tutmaktadır. Bel fıtığı tedavisi kraniosakral terapi ile yapılabildiği gibi bel okulunda da kişilerin bellerini nasıl daha iyi kullanabilecekleri öğretilmektedir. Bel fıtığı için yapmanız gereken kineziterapi bel hareketleri için bir fizik tedavi uzmanına danışarak öğrenebilirsiniz.

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Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı, boyun omurlarında yer alan disklerin kazalar, travmalar ve zorlamalar gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak yırtılması, yıpranması, yerinden kayması sonucu omuriliğe baskı yapmasıyla meydana gelir. Boyun fıtığı, 20-40 yaş arası kişilerde daha fazla görülür. Bunun yanın sıra boyun fıtığı nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ağır yük kaldırma
  • Ters hareket yapma
  • Trafik kazaları
  • Yüksekten düşme
  • Uzun süre masa veya bilgisayar başında oturma
  • Cep telefonunun uzun süreli kullanımı gibi durumlar da boyun fıtığına neden olabilmektedir.

Boyun fıtığı, kadınlarda erkeklere göre 1,5 kat daha fazla görülür. Boyun fıtığının ilk belirtisi boyun bölgesindeki ağrıdır. Bunun yanında şu belirtileri de gösterir:

  • Kollarda ve ellerde uyuşma
  • His kaybı
  • Kuvvet azalması
  • Reflekslerde azalma
  • Sırtta, kollarda ve omuzlarda ağrı
  • El becerilerinde azalma
  • Kollarda incelme

Kineziterapi ile boyun fıtığının tedavisi mümkün mü?

kineziterapi ile boyun fıtığının tedavisi ilaçsız ve ameliyatsız bir şekilde mümkündür. Kineziterapi tedavi yöntemi tekniklerinden biri olan kraniosakral terapi ile boyun fıtığı tedavi edilebilir. Kineziterapi boyun hareketleri ile düzenli bir tedavi süreci uygulandığında kineziterapi boyun fıtığına iyi gelir. Boyun fıtığının tedavisinde boyun germe ve boyun çekme egzersizleri uygulanır. Fakat bu kineziterapi egzersizleri bir fizik tedavi uzmanı bilgisinde ve önerisinde yapılmalıdır. Bilinçsizce yapıldığı durumda mevcut durumun daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka bir fizik tedavi uzmanına danışılması gerekir.


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