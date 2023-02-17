Kineziterapi sırt ağrısına iyi gelir mi, tedavi edilebilir mi? Sırt ağrısı tedavisinde kineziterapi faydaları nelerdir?

Hareketsiz yaşamın insanlara kattığı eksilerden bir tanesi de sırt ağrılarıdır. Toplumda her beş kişiden birisi hayatı boyunca en az bir kez sırt ağrısı problemi yaşamaktadır. Basit bir nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi önemli bir hastalığın belirtisi de olabilmektedir. Sırt ağrısına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların pek çoğu kineziterapi yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.
Sırt ağrısı, omurganın her iki tarafında bulunan kasların gerilmesi sonucu meydana gelir. Genel olarak stres bu rahatsızlığın temelini oluşturan başlıca faktörlerden birisidir. Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Pek fazla ciddiye alınmayan bu durum bazen ciddi hastalıkların habercisi de olabilmektedir.
Sırt ağrısı stres kaynaklı olabileceği gibi kambur pozisyonda durma, yanlış oturma, rahatsız bir zeminde uyumak, uzun süreli hareketsizlik, obezite, travmalar ve tümörler gibi hastalıklar da sırt ağrılarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden uzun süreli sırt ağrınız varsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
Kineziretapi, hareket ile tedavi demektir. Kineziretapi kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde eşsiz bir sistemdir. İnsan sinirlerinden gelen felçlerde ve eklem oynaklığının azalmasında (eklem ankilozu) uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu tedavi yöntemi hareketli vücut sistemlerinde hasarlı fonksiyonların iyileşmesinde oldukça etkilidir. Kineziterapi, sırt ağrıları için de kullanılabilen bir yöntemdir.
Genç yaşlı demeden pek çok kişiyi etkileyen şiddetli sırt ve bel ağrıları insan hayatını kâbusa çevirmektedir. Sırt ve bel ağrılarının pek çok sebebi bulunmaktadır. Hareketsizlik, kas zorlanmaları, kireçlenme, dar kanal ve böbrek hastalıkları bu sebeplerden birkaç tanesidir. Uzun süreli masa başında çalışan ve uzun süre bilgisayar kullanan kişilerde sırt ağrıları oluşabilmektedir. Bu durum duruş bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrıları kategorisi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu kategori içerisinde değerlendirilen sırt ağrılarının tedavisinde kineziterapi egzersizleri uygulanabilir. Bu egzersizler sayesinde duruş bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrılarından ilaç kullanılmadan kurtulabilmek mümkündür.
Toplumun büyük bir çoğunluğunda sırt ağrıları miyofasyal ağrı sendromundan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Miyofasyal ağrı sendromu, sırt bölgesinde yer alan kaslara ve yumuşak dokulara bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın tedavisinde kineziterapi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Sırt ağrılarının kaynağı olabilecek diğer hastalıklarda da (boyun fıtığı, kireçlenmeler, fibromiyalji, skolyoz, kifoz ve kemik erimesi) kineziterapi yöntemi sıklıkla tercih edilir.
Kineziterapi hareketleri kişiye özel programlar hazırlanarak uygulanmaktadır. Kineziterapi egzersizleri çok çeşitli teknikleri içerisine almaktadır. Bu tekniklerden herhangi birisi uygulanabileceği gibi birden fazla teknik de uygulanabilmektedir. Kineziterapi egzersizleri şunlardır: