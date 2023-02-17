Kineziterapi sırt ağrısına iyi gelir mi, tedavi edilebilir mi? Sırt ağrısı tedavisinde kineziterapi faydaları nelerdir?

Hareketsiz yaşamın insanlara kattığı eksilerden bir tanesi de sırt ağrılarıdır. Toplumda her beş kişiden birisi hayatı boyunca en az bir kez sırt ağrısı problemi yaşamaktadır. Basit bir nedene bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi önemli bir hastalığın belirtisi de olabilmektedir. Sırt ağrısına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların pek çoğu kineziterapi yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.

Sırt ağrısı kineziterapi ile tedavi edilebilir mi?

Sırt ağrısı, omurganın her iki tarafında bulunan kasların gerilmesi sonucu meydana gelir. Genel olarak stres bu rahatsızlığın temelini oluşturan başlıca faktörlerden birisidir. Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Pek fazla ciddiye alınmayan bu durum bazen ciddi hastalıkların habercisi de olabilmektedir.

Sırt ağrısı stres kaynaklı olabileceği gibi kambur pozisyonda durma, yanlış oturma, rahatsız bir zeminde uyumak, uzun süreli hareketsizlik, obezite, travmalar ve tümörler gibi hastalıklar da sırt ağrılarına sebep olabilmektedir. Bu yüzden uzun süreli sırt ağrınız varsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

Kineziretapi, hareket ile tedavi demektir. Kineziretapi kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde eşsiz bir sistemdir. İnsan sinirlerinden gelen felçlerde ve eklem oynaklığının azalmasında (eklem ankilozu) uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu tedavi yöntemi hareketli vücut sistemlerinde hasarlı fonksiyonların iyileşmesinde oldukça etkilidir. Kineziterapi, sırt ağrıları için de kullanılabilen bir yöntemdir.

Kineziterapi sırt ağrısına iyi gelir mi?

Genç yaşlı demeden pek çok kişiyi etkileyen şiddetli sırt ve bel ağrıları insan hayatını kâbusa çevirmektedir. Sırt ve bel ağrılarının pek çok sebebi bulunmaktadır. Hareketsizlik, kas zorlanmaları, kireçlenme, dar kanal ve böbrek hastalıkları bu sebeplerden birkaç tanesidir. Uzun süreli masa başında çalışan ve uzun süre bilgisayar kullanan kişilerde sırt ağrıları oluşabilmektedir. Bu durum duruş bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrıları kategorisi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu kategori içerisinde değerlendirilen sırt ağrılarının tedavisinde kineziterapi egzersizleri uygulanabilir. Bu egzersizler sayesinde duruş bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrılarından ilaç kullanılmadan kurtulabilmek mümkündür.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda sırt ağrıları miyofasyal ağrı sendromundan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Miyofasyal ağrı sendromu, sırt bölgesinde yer alan kaslara ve yumuşak dokulara bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın tedavisinde kineziterapi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Sırt ağrılarının kaynağı olabilecek diğer hastalıklarda da (boyun fıtığı, kireçlenmeler, fibromiyalji, skolyoz, kifoz ve kemik erimesi) kineziterapi yöntemi sıklıkla tercih edilir.

Sırt ağrısı için kineziretapi egzersizleri nedir?

Kineziterapi hareketleri kişiye özel programlar hazırlanarak uygulanmaktadır. Kineziterapi egzersizleri çok çeşitli teknikleri içerisine almaktadır. Bu tekniklerden herhangi birisi uygulanabileceği gibi birden fazla teknik de uygulanabilmektedir. Kineziterapi egzersizleri şunlardır:

Egzersiz: Hemen hemen tedavilerin hepsinde uygulanan bir egzersiz tekniğidir. Egzersiz hastanın durumuna göre özelleştirilebilir. Egzersizlerin amacı, eklemlerin hareket kabiliyetini ve kas kuvvetini arttırmaktır.

Hemen hemen tedavilerin hepsinde uygulanan bir egzersiz tekniğidir. Egzersiz hastanın durumuna göre özelleştirilebilir. Egzersizlerin amacı, eklemlerin hareket kabiliyetini ve kas kuvvetini arttırmaktır. Grup Egzersizleri: Bu teknikte aynı hastalıklara sahip olan kişiler ortak bir egzersiz programına dâhil edilmektedir. Bu teknikte daha çok kişilerin motivasyonu ön plandadır.

Bu teknikte aynı hastalıklara sahip olan kişiler ortak bir egzersiz programına dâhil edilmektedir. Bu teknikte daha çok kişilerin motivasyonu ön plandadır. Bel Okulu Eğitimi: Bel bölgesinde rahatsızlığı olanlar için uygulanan bir tekniklerin tümünü kapsayan bir eğitimdir. Bu eğitim bel okulu adı verilen tedavi merkezlerinde verilmektedir. Bireyler hastalıklarıyla nasıl baş edecekleri ve hangi tür egzersizleri uygulayabilecekleri konusunda fizyoterapistler tarafından bilgilendirilmektedir.

Bel bölgesinde rahatsızlığı olanlar için uygulanan bir tekniklerin tümünü kapsayan bir eğitimdir. Bu eğitim bel okulu adı verilen tedavi merkezlerinde verilmektedir. Bireyler hastalıklarıyla nasıl baş edecekleri ve hangi tür egzersizleri uygulayabilecekleri konusunda fizyoterapistler tarafından bilgilendirilmektedir. Ortopedik Manuel Terapi: Ortopedik manuel terapi, ağrı ve hareket kabiliyeti bozukluklarının tedavilerinde uygulanan tekniklerden bir tanesidir.

Ortopedik manuel terapi, ağrı ve hareket kabiliyeti bozukluklarının tedavilerinde uygulanan tekniklerden bir tanesidir. Ayak Tabanlı Refleks Masajı: Bu teknik elle yapılan bir kineziterapi tekniğidir. Kişilerin ayak tabanlarında bazı kan damarları yer almaktadır. Bu kineziterapi tekniğinde bu kan damarlarının yer aldığı bölgelere elle masaj yapılmaktadır. Yapılan bu masaj rahatsızlık olan bölgeyi uyarmakta ve o bölgenin iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Bu teknik elle yapılan bir kineziterapi tekniğidir. Kişilerin ayak tabanlarında bazı kan damarları yer almaktadır. Bu kineziterapi tekniğinde bu kan damarlarının yer aldığı bölgelere elle masaj yapılmaktadır. Yapılan bu masaj rahatsızlık olan bölgeyi uyarmakta ve o bölgenin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Nörolojik Rehabilitasyon Uygulamaları: Bu kineziterapi yöntemi, algılama problemi ve kas kuvveti sorunu olan kişilere uygulanmaktadır.

Bu kineziterapi yöntemi, algılama problemi ve kas kuvveti sorunu olan kişilere uygulanmaktadır. Ev Programları: Eğer kineziterapi uygulamalarının düzenli olarak uygulanması gerekiyorsa fizik tedavi uzmanı, kişiye özel olarak bazı teknikleri önerebilmektedir. Bu program da fizik tedavi uzmanı tarafından özel olarak önerilen bazı teknikleri kapsamaktadır.

Eğer kineziterapi uygulamalarının düzenli olarak uygulanması gerekiyorsa fizik tedavi uzmanı, kişiye özel olarak bazı teknikleri önerebilmektedir. Bu program da fizik tedavi uzmanı tarafından özel olarak önerilen bazı teknikleri kapsamaktadır. Su Egzersizleri: Bu teknik, hareket etmekte zorluk çeken ve şiddetli ağrıları olan kişiler için uygulanmaktadır. Bu kineziterapi egzersizi su içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bu teknik, hareket etmekte zorluk çeken ve şiddetli ağrıları olan kişiler için uygulanmaktadır. Bu kineziterapi egzersizi su içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kraniosakral Terapi: Genellikle çeşitli ağrıların ve ileri seviye kronik rahatsızlıkların tedavisinde tercih edilen bir egzersiz yöntemidir. Bireyin kuyruk sokumundan baş bölgesine kadar yer alan kısımlara hafif basınçlar yapılarak uygulanmaktadır.

Genellikle çeşitli ağrıların ve ileri seviye kronik rahatsızlıkların tedavisinde tercih edilen bir egzersiz yöntemidir. Bireyin kuyruk sokumundan baş bölgesine kadar yer alan kısımlara hafif basınçlar yapılarak uygulanmaktadır. Konnektif Doku Masajı: Vücudun belirli bölgelerinde bulunan cilt derisine parmakla çekmeler yapılarak uygulanan bir egzersiz ve tedavi yöntemdir.



