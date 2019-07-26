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Kınık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kınık'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, şerit ihlali yaptığı öne sürülen otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Hamzahocalı-Taştepe yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kınık merkezde kardeşi Koray Karadağ ile pazar alışverişi yapan Korhan Karadağ eve dönmek için yola çıktı. Korhan Karadağ yönetimindeki 45 VA 9209 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen Selçuk Özcan yönetimindeki 35 PN 531 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Korhan Karadağ, yanındaki kardeşi Koray Karadağ ile diğer sürücü Selçuk Özcan ve otomobilindeki Çınar Özcan, Okan Özcan, Gülizar Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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