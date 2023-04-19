Kira indirimi beklerken hayatının şokunu yaşadı, ChatGPT’ye başvurdu! Elde ettiği sonuca duyanlar inanamadı

NYPost’un haberine göre, 28 yaşındaki Svetlana, çamaşır makinesi ve kurutucusunun iki yılı aşkın bir süredir çalışmaması nedeniyle kira bedelinde indirim talebinde bulundu. Ancak iddiasına göre, talebinden sadece birkaç gün sonra kendisine kirasında indirim değil, %0,4’lük bir artış yapıldığı bildirildi. Bu zam, Svetlana’nın aylık kirasını 1,389 dolardan 1,395 dolara çıkaracaktı.

MİSİLLEME İDDİASINDA BULUNDU

Soyadını vermekten kaçınan Svetlana, yaptığı açıklamada, "Kira artışı tek sorunum değildi" dedi ve "Bina genelindeki hizmetlerin azalması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmamın ve şikayette bulunmamın ardından, görünüşe göre misilleme olarak kirayı artırma cüretini gösterdiler" iddiasında bulundu.

Ev sahibinin ise kira artışını, daha önce bozulan asansörlerinin tamir edilmiş olmasına bağladığı iddia edildi.

CHATGPT’YE BAŞVURDU

İddiaya göre Svetlana ev sahibine pek çok e-posta gönderdi ancak hepsi cevapsız kaldı. Svetlana sonunda ChatGPT'ye başvurdu. ChatGPT'den bir gayrimenkul avukatı gibi davranmasını istedi. Böylece ev sahibine en ikna edici hukuk diliyle karşılık verebilecek ve yeni kira sözleşmesine itiraz edebilecekti.

Svetlana, yapay zeka sisteminden biraz daha yasal jargon eklemesini istemek de dahil olmak üzere, güçlü bir şekilde ifade edilmiş en mükemmel e-postayı almak için birkaç deneme yaptı. Sonuç olarak, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi aynı ay içinde tamir edildi.

Ancak Svetlana, ev sahibinden hiçbir zaman resmi bir yanıt almadığını, bunun yerine, "çamaşırhanenin tekrar hizmete girdiğini duyuran" bir tabela asıldığını söyledi.

Öyle ki ChatGPT’nin, e-postaya New York kira sabitleme yasasının belirli bir bölümüne atıfta bulunan bir satır bile eklediği, hatta önerilen kira artışının kiracıya karşı "misilleme" eylemi olarak kabul edilebileceğini de öne sürdüğü belirtildi.

Görünüşe bakılırsa Svetlana, ChatGPT yoluyla ev sahibini korkutmayı başarmış ve başarıya ulaşmış.

TEKRAR KULLANMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Yönetici asistanı olarak çalışan ve işi nedeniyle yapay zeka yazılımını kullanma konusunda zaten biraz deneyime sahip olan Svetlana, teknolojiyi kişisel yaşamında tekrar kullanmayı dört gözle bekliyor. Bir sonrakinde, ChatGPT'den kapalı alanda sigara içmeyi seven komşularına "korkutucu bir yasal mektup" hazırlamasını istemeyi planlıyor.

