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Kiracıdan ev sahibine büyük şok! 7 aydır ne kira ne fatura ödemiyordu, evden çıktığı gün...

04.07.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Adem Can, "evimi kiracı yaktı" iddiasında bulundu. Kiracı C.B.'nin yaklaşık 7 aydır faturalarını ve kirasını ödemediği, bu sebeple ev sahibi arasında problem yaşadığı, bugün de eşyalarını toplayıp evden çıktıktan kısa bir sonra yangının çıktığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Kiracıdan ev sahibine büyük şok! 7 aydır ne kira ne fatura ödemiyordu, evden çıktığı gün...

Akılalmaz olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Can'a ait evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

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Adem Can ise evinin kiracısı tarafından yakıldığını öne sürdü. Kiracı C.B.'nin yaklaşık 7 aydır faturalarını ve kirasını ödemediği, bu sebeple ev sahibi arasında problem yaşadığı, bugün de eşyalarını toplayıp evden çıktıktan kısa bir sonra yangının çıktığı ileri sürüldü. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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"HER ŞEY KAPALI OLMASINA RAĞMEN NASIL YAKTI BİLEMİYORUM"

Evi eşyalı şekilde kiraladığını söyleyen Adem Can, "Kiracı evin ne kirasını ödüyor, ne doğal gaz faturasını ödüyor. Her şeyi kapattırdığım halde evimi yaktı. Nasıl yaktı bilmiyorum. Evin elektriği yok, doğal gazı yok, suyu da kapalı nasıl yaktı bilmiyorum. 7 aydır evin kirasını vermiyor. Kundaklama olduğu belli. Kiracı nerede bilmiyorum" dedi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Düzce Kiracı ev sahibi

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