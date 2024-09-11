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  4. Kiralayıp yetiştirdi! Hepsi devasa oldu... Satacak ama nasıl götürecek kara kara düşünüyor

Kiralayıp yetiştirdi! Hepsi devasa oldu... Satacak ama nasıl götürecek kara kara düşünüyor

11.09.2024 14:53
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üretici, ağırlıkları 20-30 kilo arasında değişen bal kabaklarını nasıl satacağını düşünüyor. Kiraladığı tarlada yetiştirdiği bal kabaklarının birçoğunun normal ağırlıklarında olmadığı için pazar bulmakta zorlanacağını söyleyen Demir, "Artık satabilirsem toptan lokantacılara veya aş evlerine satacağım" dedi.

Kiralayıp yetiştirdi! Hepsi devasa oldu... Satacak ama nasıl götürecek kara kara düşünüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan çiftçi Fahrettin Demir, ilçede Bağlaryanı mevkiinde kiraladığı tarlada yetiştirdiği 20-30 kilo arasındaki bal kabaklarını büyük oldukları için pazarda satmakta zorlanacağını söyledi.

"TARLAMDA DEVASA BAL KABAKLARI YETİŞTİ"

Demir, ”Bu yıl 8 dönüm alana Arıcan 97 cinsi bal kabağı ekimi yaptım. Gübre olarak sadece hayvan gübresi kullandım. Hastalık çıkmadığı için hiç ilaçlama yapmadım. Bu yıl ilk defa damlama sulama sistemi kurdum. Bunun sonucunda tarlamda ağırlığı 20-30 kilogram arasında değişen yaklaşık 20 ton dolaylarında devasa bal kabakları yetişti." dedi.

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"BİRÇOĞU NORMAL AĞIRLIKLARINDA OLMADIĞI İÇİN PAZAR BULMAKTA ZORLANACAĞIM"

Demir "Bir ay sonra hasadını yapacağım bal kabaklarının birçoğu normal ağırlıklarında olmadığı için pazar bulmakta zorlanacağım bir gerçek. Artık satabilirsem toptan lokantacılara veya aş evlerine satacağım” diye konuştu. (İHA)

82f8a4f0-e18b-440e-b7ec-1bee706a7adeBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal kabağı Kütahya Hisarcık
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