Kiraz çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Kiraz çayı böbreklere, idrar yoluna, sivilceye, vücut direncine, regliye, ödem atmaya, siyah noktaya, insülin dengelemeye, kolesterol düşürmeye, psikolojiye, zayıflamaya, sindirimi rahatlatmaya iyi gelen bitkisel bu çaydır. Saydığımız tüm unsurları düzenleyici bir faaliyet gösterir. Kiraz meyvesi taze olarak tüketilebildiği gibi demlenerek çay da yapılabilir. 12-13 adet kiraz 1 porsiyon olarak baz alınabilir. Kirazın 1 porsiyonu kalori bazında değerlendirdiğimizde 63 kaloridir. Peki, kiraz çayı ne işe yarar?
Kiraz çayının birçok alanda insan vücuduna faydası bulunmaktadır. Böbrek, adet dönemi, şeker, kolesterol ve cilt bunlardan sadece birkaçıdır. Kiraz çayı faydaları:
Kiraz çayı yapılması oldukça kolay bir çay çeşididir. Hem faydalı hem de yapımı kolay olan bu çay, özellikle bu yönü nedeniyle bireyler tarafından oldukça talep görmektedir. Kiraz çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Kiraz çayı için ihtiyacınız olan 2 ana malzeme vardır. Bunlardan ilki kiraz sapları, ikincisi ise içeceğiniz miktarda sudur. Artı olarak bir tatlandırıcı madde isterseniz doğal tatlandırıcı olarak tarçın ve bal tercih edebilirsiniz.
Kiraz çayı nasıl demlenir?
Kiraz saplarını suyla birlikte kaynatırsanız bu durum içinde bulunan antioksidanın kaybolmasına sebep olacaktır. Bu yüzden demlenme süresini de fazla tutmamanız yararlı olacaktır. Aynı zamanda fazla demlenen kiraz sapları bir süre sonra acılaşmaya başlayacaktır.
Kiraz çayı ile ilgili olarak genelde zayıflatma etkisi gösterdiğini bilinir. Yalnız kiraz çayının direkt olarak bir zayıflatma etkisi bulunmaz. Kiraz çayı sadece kilo vermenizi kolaylaştıracak bir unsurdur. Yani yardımcı etmen olarak tanımlayabiliriz. Kiraz çayının içerisinde bulunan antioksidan, mineraller ve vitamin metabolizmayı hızlandırıcı bir etki göstermektedir. Bu nedenle zayıflamayı düşünen bireylere belirli aralıklarla önerilir. Kiraz çayı, uzun süreli tokluk hissi yarattığı için, yeme alışkanlıklarınızı aza indirir. Hatta yemekten önce içilen bir kiraz çayı tokluk hissi yaratıp iştahınızı keseceği için, daha az besin tüketmenizi sağlar. Kiraz çayı, yağ hücreleri etrafında bulunan toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Böylelikle yağ yakımı daha hızlı şekilde yapılmaya başlar.
Kiraz çayı adet döneminde oluşan ödeme ve ağrıya iyi gelmektedir. Adet döneminde karşılaşılan ödem artışını hafifletici bir özelliği bulunur. Hatta şöyle ki regli döneminden 1-2 gün öncesinde içilen kiraz çayı vücutta oluşacak şişkinliği önlemeye yardımcıdır.