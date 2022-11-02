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Kiraz çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz çayı nasıl yapılır ve demlenir?

02.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelişiyle mevsimi gelen kiraz, en rağbet gören ve sevilen yaz meyvelerinden biridir. Kiraz içerisinde barındırdığı A vitamini, potasyum ve lif içeriği ile birlikte besin değeri bakımından çok zengin bir yaz meyvesidir. Diüretik etki gösteren kiraz, kurutulduğunda çay olarak da içilebilir. Hem meyvesi hem de sapları büyük şifa kaynağı olan kiraz çayı nasıl hazırlanır, neye iyi gelir?

Kiraz çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kiraz çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Kiraz çayı böbreklere, idrar yoluna, sivilceye, vücut direncine, regliye, ödem atmaya, siyah noktaya, insülin dengelemeye, kolesterol düşürmeye, psikolojiye, zayıflamaya, sindirimi rahatlatmaya iyi gelen bitkisel bu çaydır. Saydığımız tüm unsurları düzenleyici bir faaliyet gösterir. Kiraz meyvesi taze olarak tüketilebildiği gibi demlenerek çay da yapılabilir. 12-13 adet kiraz 1 porsiyon olarak baz alınabilir. Kirazın 1 porsiyonu kalori bazında değerlendirdiğimizde 63 kaloridir. Peki, kiraz çayı ne işe yarar?

Kiraz çayı neye iyi gelir?

Kiraz çayının birçok alanda insan vücuduna faydası bulunmaktadır. Böbrek, adet dönemi, şeker, kolesterol ve cilt bunlardan sadece birkaçıdır. Kiraz çayı faydaları:

  • Kiraz çayı, böbreklerin ve idrar yolunun temizlenmesi için önerilen bitkisel çaylardan bir tanesidir.
  • İnsan vücudu enerji olarak düşüşe geçtiğinde, direnci artırmak için kiraz çayı önerilir.
  • Kadınların en zor atlattığı dönemlerden biri olan adet döneminde, adet ağrısına iyi geldiği bilinir.
  • Şişkinliğe neden olan ve rahatsız eden ödemin atılmasına yardımcı olur.
  • Şeker ve kolesterolü dengeleyici özelliği bulunmaktadır.
  • Zayıflamayı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Kiraz çayı, özellikle bu özelliği sayesinde çok talep görmektedir.
  • Sindirimi kolaylaştırır ve rahatlatır.
  • Ciltte oluşan siyah nokta ve sivilceleri temizler.
  • Psikolojik olarak sakinlik verir
  • Stresin azalmasına yardımcı olur.

Kiraz çayı nasıl yapılır?

Kiraz çayı yapılması oldukça kolay bir çay çeşididir. Hem faydalı hem de yapımı kolay olan bu çay, özellikle bu yönü nedeniyle bireyler tarafından oldukça talep görmektedir. Kiraz çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Kiraz çayı için ihtiyacınız olan 2 ana malzeme vardır. Bunlardan ilki kiraz sapları, ikincisi ise içeceğiniz miktarda sudur. Artı olarak bir tatlandırıcı madde isterseniz doğal tatlandırıcı olarak tarçın ve bal tercih edebilirsiniz.

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Kiraz çayı nasıl demlenir?

  • İlk olarak kirazların saplarını bir kenara ayırın ve bol su ile sapları yıkayın.
  • Temiz sapları temiz bir alana serin ve gölge bir yerde yaklaşık 1-2 gün kurumaya bırakın.
  • Kiraz çayı yapabilmek için kiraz saplarının iyice kurutulmuş olması gerekir. Eğer kiraz sapları tam olarak kurumaz ve nemli kalırsa hızlı bir şekilde küflenmeye başlar. Kuruyan kiraz saplarını, nem olmayan bir ortamda koyu renkli cam kaplarda muhafaza edebilirsiniz.
  • Kiraz sapları kuruduktan sonra kiraz çayı yapabilirsiniz. Kiraz çayınızı büyük bardakta yapmak istiyorsanız sadece bir yemek kaşığı kadar kiraz sapına ihtiyacınız olacaktır. Bardağınız ölçeğindeki suyu, kettle ya da bir demlik yardımıyla kaynatın.
  • Kaynattığınız suyun içine ayırdığınız kiraz saplarını dökebilirsiniz. Sonrasında 5-10 dakika demlenmesi için bekleyin.

Kiraz saplarını suyla birlikte kaynatırsanız bu durum içinde bulunan antioksidanın kaybolmasına sebep olacaktır. Bu yüzden demlenme süresini de fazla tutmamanız yararlı olacaktır. Aynı zamanda fazla demlenen kiraz sapları bir süre sonra acılaşmaya başlayacaktır.

Kiraz çayı zayıflatır mı?

Kiraz çayı ile ilgili olarak genelde zayıflatma etkisi gösterdiğini bilinir. Yalnız kiraz çayının direkt olarak bir zayıflatma etkisi bulunmaz. Kiraz çayı sadece kilo vermenizi kolaylaştıracak bir unsurdur. Yani yardımcı etmen olarak tanımlayabiliriz. Kiraz çayının içerisinde bulunan antioksidan, mineraller ve vitamin metabolizmayı hızlandırıcı bir etki göstermektedir. Bu nedenle zayıflamayı düşünen bireylere belirli aralıklarla önerilir. Kiraz çayı, uzun süreli tokluk hissi yarattığı için, yeme alışkanlıklarınızı aza indirir. Hatta yemekten önce içilen bir kiraz çayı tokluk hissi yaratıp iştahınızı keseceği için, daha az besin tüketmenizi sağlar. Kiraz çayı, yağ hücreleri etrafında bulunan toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Böylelikle yağ yakımı daha hızlı şekilde yapılmaya başlar.

Kiraz çayı adet söktürür mü?

Kiraz çayı adet döneminde oluşan ödeme ve ağrıya iyi gelmektedir. Adet döneminde karşılaşılan ödem artışını hafifletici bir özelliği bulunur. Hatta şöyle ki regli döneminden 1-2 gün öncesinde içilen kiraz çayı vücutta oluşacak şişkinliği önlemeye yardımcıdır.

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