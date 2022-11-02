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Kuru nane çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kuru nane çayı nasıl yapılır ve demlenir?

02.11.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antioksidan, anti-inflamatuar, ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri sayesinde kuru nane çayı; sayısız hastalık ile mücadele edebilir. Öksürük, mide bulantısı, vücut ağrıları, diş iltihapları ve uyku bozuklukları şifalı kuru nane çayı sayesinde hafifletilebilir. C, A ve B gurubu vitaminleri içermesi ile vücuda pek çok fayda sağlayan kuru nane çayı nasıl demlenir, neye iyi gelir?

Kuru nane çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kuru nane çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Kuru nane çayı ne işe yarar?
  • Kuru nane çayı nasıl yapılır?
  • Kuru nane çayı zayıflatır mı?
  • Kuru nane çayı adet söktürür mü?

Kuru nane çayı kış mevsimi hastalıklarının baş düşmanıdır. Kış aylarında sıkça tüketilen bu şifalı içecek saç, cilt, göz, bağırsak ve mide sağlığına iyi gelir. 10 dakikada demlenebilen kuru nane çayı, limon veya çubuk tarçın ile lezzetlendirilerek içilebilir. Anti-inflamatuar, antioksidan ve ağrı kesici özellikleri ile kuru nane çayı sayısız rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilir. Bununla birlikte kuru nane çayının, düzenli tüketildiği takdirde vücudu mevsimsel hastalıklara karşı koruduğu bilinir. Hoş kokusu ile de dikkat çeken kuru nane çayının, anti-kanser özellik taşıdığı düşünülür. Kuru nane çayı neye iyi gelir?

Kuru nane çayı ne işe yarar?

Ana vatanı Akdeniz sahilleri olan ballıbabagiller familyasına ait nanenin kurutulmuş hâli ile hazırlanan kuru nane çayı, vücuda pek çok açıdan fayda sağlar. Bu şifalı içecek, nanenin içerdiği sayısız değerli mineral ve minerali barındırır. C, A, B, B2 ve B6 vitaminleri, kuru nane çayına olumlu etkilerini kazandıran besin değerleridir. Soğuk kış günlerinde sıkça tüketildiği bilinen kuru nane çayı bağışıklıktan sindirim sistemine, saçtan kalp sağlığına varan faydalarıyla bilinir. Kuru nane çayı faydaları:

  • İçerdiği değerli mineraller sayesinde sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlığı giderir.
  • A vitamini içermesiyle göz sağlığının dostudur.
  • Mineral deposu olduğu bilinen kuru nane çayı kemik, ağız ve diş sağlığını destekler.
  • B grubu vitaminleri içeren kuru nane çayının, genel vücut ağrılarını giderebildiği bilinir.
  • Antioksidanlar bakımından da zengin olan kuru nane çayı, bağışıklığı kuvvetlendirdiği gibi hücre üretimini de destekleyebilir.
  • Mental sağlığın dostu olarak gösterilen kuru nane çayı, vücudu rahatlatır.
  • Ferahlatıcı etkisi ile meşhur olan kuru nane çayı, üst solunum yolları sağlığını da destekleyebilir.
  • Ağız kokusunu giderebilen kuru nane çayı, diş eti iltihaplanmalarına iyi gelebilir.
  • Stresi azaltır, düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde uyku sorunları ile duygudurum bozukluklarının gelişimini önleyebilir.
  • Mide bulantısı, mide ekşimesi ve mide yanması gibi sorunları rahatlatıcı etkisi vardır.
  • Hazımsızlığı önleyebilen kuru nane çayının, ishal ve bağırsak iltilaplanması gibi rahatsızlıkları da önlediği bilinir.
  • Bronşit, sinüzit ve farenjit gibi rahatsızlıkları giderebilen kuru nane çayı düzenli kullanıldığı zaman kemik hastalıklarına yakalanma riskini azaltabilir.

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Kuru nane çayı nasıl yapılır?

Evde 15 dakikada hazırlanabilen kuru nane çayı tarifi özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Bu şifalı içeceğin faydalarından yararlanılabilmesi için mutlaka ideal sürede demlenmesi gerekir. Dolayısıyla önem arz eden "Kuru nane çayı nasıl demlenir?" sorusu aşağıdaki aşamalar ile yanıtlayabiliriz:

  • İlk olarak bir bardak su kaynatın ve bu suyun içerisine yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kuru nane ekleyin.
  • 10 dakika boyunca demlenen kuru nane çayı, süzülerek istenilen diğer malzemelerle tatlandırılabilir. (Limon, bal vb.)
  • Limon, çubuk tarçın ve karanfil kuru nane çayına eklenebilen şifalı besinlerdendir.
  • Kuru nane çayının faydalarının görülebilmesi için bu içeceğin günde iki fincan tüketilmesi önerilir.

Kuru nane çayı zayıflatır mı?

Diüretik özelliği olduğu düşünülen kuru nane çayı, zayıflama sürecinde olumlu etkiler yaratabilir. Vücuttan ödemin ve toksin maddelerin atılmasını da kolaylaştırabilen bu içecek kilo verme sürecinde sıkça tüketilebilir. Ancak kuru nane çayı zayıflama amacıyla kullanılmadan önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışılmalıdır.

Kuru nane çayı adet söktürür mü?

Düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde adet söktürücü özellik gösterebildiği düşünülen kuru nane çayı, regl düzensizliğinin iyileştirilmesinde rol oynayabilir. Kan dolaşımını da hızlandırabilen bu içecek, regl döneminde yaşanan sancıların azaltılmasını sağlayabilir. Ancak regl düzensizliği ve adet görememe gibi sorunlar yaşayan kişilere, kuru nane çayı tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışmaları tavsiye edilir.

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