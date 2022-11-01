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Ahududu yaprağı çayı faydaları nelerdir? Ahududu yaprağı çayı nasıl yapılır?

30.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelde karşımıza yolculuk sırasında yol kenarlarında çıkan ahududu meyvesi, kırmızı ve küçük oluşuyla dikkatleri üzerine çeker. Mayhoş bir tadı olan ahududu, güzel kokusu ile de kendine çeken bir yapıya sahiptir. Günümüzde bu güzel meyvenin yapraklarından çay yapılır ve servis edilir. Peki, ahududu yaprağı çayı neye iyi gelir, ahududu yaprağı çayı nasıl demlenir?

Ahududu yaprağı çayı faydaları nelerdir? Ahududu yaprağı çayı nasıl yapılır?

Orta Çay zamanında Avrupa ve İngiltere'de ahududu meyvesi yetiştirilirdi. 1957 yılında İngiliz bitki uzmanlarından biri olan John Gerard’ın kaleme aldığı bir yazıda kaynatılmış ahududu yaprağının, şap, beyaz şarap ve bal ile karıştırılmasından harika bir losyon elde edildiği yazar. Aynı zamanda bu karışımın dişlere de iyi geldiği yazılmıştır. Sonrasındaysa Kuzey Amerika'da da yetiştirilmeye başlanmıştır. Ahududu meyvesinin bölümleri bazı hastalıkların tedavisi için ilaç niteliği gösterir. Bunlardan birkaçına örnek verecek olursak tüketilen ahududu meyvesi kabızlığı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda hazımsızlığı önleyici ve romatizmaya iyi gelir. Ahududu meyvesinin birçok hastalığa iyi gelen etkileri vardır. Peki, ahududu yaprağı çayı neye iyi gelir?

Ahududu yaprağı çayı ne işe yarar?

Ahududu yaprağı çayı günümüzde kadın bitkisi olarak da anılır. Ahududu yaprakları kadınlar tarafından regl günlerini düzenlemek ve ağrılarını gidermek için de kullanılan bir bitkidir. Hamilelik dönemindeki kadınların da bu dönemi daha kolay atlatmasına da yardımcı olur. Ahududu yaprağı, hamilelik döneminde tüketilmesi tavsiye edilen bir üründür. Aynı zamanda doğumda oluşacak sancıları en aza indirmek için ilaç yapımında kullanılır. Yaklaşık olarak 6. yüzyıldan beri bu amaçta kullanılır. Rahim bölgesini güçlendirdiği ve dayanıklılık oluşturduğu söylenen ahududu yaprağı çayı faydaları:

  • Boğaz ve ağızda bulunan yaralar için gargara olarak kullanılan bir bitki çayıdır.
  • Ahududu yaprağı çayını tampon hareketlerle derinize uyguladığınızda deri ülseri ve yaraları iyileştirici özellik gösterir.
  • Hamilelik döneminde de tüketilebilse de hamileliğin 6. ayından sonra ve doktor kontrolünde tüketilmelidir.
  • Leğen kemiği boşluğunda bulunan ve rahim çevresinde olan kasları rahatlatır ve güçlendirir.
  • Doğum sancısını hafifletir ve kadınlarda doğumu kolaylaştırır.
  • Kadınların çok sancılı atlattığı bir diğer dönem olan adet dönemlerinde, ağır regl kanamasını hafifletmek ve regl dönemlerini düzenlemek için içilen bir çay çeşididir.

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Ahududu yaprağı çayı nasıl yapılır?

Ahududu yaprağı çayı tarifi olarak 2 farklı tarif bulunur. İlk tarif için gerekli olan malzemeler:

  • 1-2 çay kaşığı kurutulmuş ahududu yaprağı
  • Bir bardak su
  • Doğal tatlandırıcı, limon, bal (arzuya göre)

Ahududu yaprağı çayı nasıl demlenir?

Kurutulan ahududu yapraklarından, 1 veya 2 çay kaşığı şeklinde bir bardak suya dökün. Sonrasında ahududu yaprağıyla dolu suyu, yaklaşık beş dakika kaynatın. Demlenen çayı süzüp servis edeceğimiz bardağa dökün. İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı, limon ya da bal ekleyebilirsiniz. İçerisinde bulunan tannin maddesinin gösterdiği etkiyi artırmak için demleme aşamasını 15-30 dakika olarak yükseltebilirsiniz.

İkinci tarif için gerekli malzemeler:

  • 6 çay kaşığı kurutulmuş ahududu yaprağı
  • 2 çay kaşığı kurutulmuş nane
  • 4 su bardağı su
  • Tercihe göre meyve özü

Kurutulmuş ahududu yaprağından 6 çay kaşığı ve kurutulmuş yeşil naneden 2 çay kaşığı kadar olacak şekilde bir kaba ekleyin. Sonrasında üzerine 4 su bardağı kaynar su ilave edin. Bu birleşimi 5 ile 7 dakika arası demleyin. İçerisinde bulunan tortulardan arınması için çayı süzüp başka bir kaba aktarın. Oluşan ahududu yaprağı çayı içerisine meyve özü ekleyin. Bu meyve özleri üzüm, ahududu ya da elma gibi özler olabilir. Sonrasında çayınızı buzdolabına koyup 3-4 gün tutabilir ve soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Ahududu yaprağı çayı zayıflatır mı?

Birçok bakımdan yararlı olan ahududu çayı aslında çoğu rahatsızlık açısından vazgeçilmez bir bitki çayıdır. Yalnız, konu zayıflama olduğunda bu konuda bir etkisi mevcut değildir. Tam zıttı olarak iştah açma özelliği nedeniyle kilo artışına neden olur. Kilo probleminiz varsa bitkisel ürün kullanmadan önce doktorunuza başvurun.

Ahududu yaprağı çayı adet söktürür mü?

Ahududu yaprağı çayı adet dönemleri için tavsiye edilen bir çay çeşididir. Hem regl döneminde sancıları hafifletmek hem de regli dönemlerini düzenleyici özellik gösterir. Regli dönemlerinin bazı safhalarında kanama çok fazla görülür, buna istinaden kanamayı biraz daha hafifletmek adına ahududu yaprağı çayı önerilir.

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