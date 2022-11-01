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Avokado çayı faydaları nelerdir? Avokado çayı nasıl yapılır?

31.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avokado aslında ülkemiz sınırlarında uzun senelerdir yetişen bir bitkidir. Yeni yeni rağbet görmeye başlayan avokadonun dış yüzeyi yeşil renkte olup içi sarı ya da yeşilimsi bir renkte etli bir meyvedir. Meksika kökeni bulunan bu meyve, hem tek başına hem de yaprağının faydaları ile herkesi büyülemektedir. Birçok özelliği ve faydası bulunan avokado, çayı ile de öne çıkan bir bitkidir. Peki, avokado çayı faydaları nelerdir?

Avokado çayı faydaları nelerdir? Avokado çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Avokado çayı ne işe yarar?
  • Avokado çayı nasıl yapılır?
  • Avokado çayı zayıflatır mı?
  • Avokado çayı adet söktürür mü?

Son dönemlerin en popüler meyvelerinden olan avokado, özellikle salataların vazgeçilmez ürünlerinden biri. Ülkemizde genellikle Alanya sınırlarında yetiştirilen avokado, iç pazarlara bu ilimizden ulaşmaktadır. İç yapısını incelediğimizde faydaları saymakla bitmeyen avokado, çay bakımından da çok faydalıdır. Avokadonun yaprağından yapılan avokado çayı, çoğu derde deva bir bitki çayıdır. Hem lif hem de protein bakımından çok zengin bir çaydır. Aynı zamanda içerisinde sodyum, magnezyum, demir, çinko,kalsiyum, fosfor vb. birçok mineral barındırır. Avokado yapraklarının tedavi edici özelliklerini görmek için, pratik olarak yapacağınız avokado çayı formunu uygulayabilirsiniz. Peki, avokado çayı neye iyi gelir?

Avokado çayı ne işe yarar?

Avokado çayının olumlu etkileri gerçekten çok fazladır. Avokado çayı doğal bir idrar söktürücüdür. Günümüzde en çok karşılaşılan tansiyon sorununu dengeleme özelliği taşır. Kanser önleyici bir yapısı vardır. Kas ağrıları çeken bireylere avokado çayı önerilir çünkü avokado çayının kasları gevşetme etkisi mevcuttur. Böbreklerinden taş sorunu yaşayan bireylere önerilir. Mide rahatsızlığı yaşayanlar için çok faydalı etkisi vardır. Öksürüğü olan bireylerin ciğerlerini rahatlatır ve bu sayede nefes alışverişi düzenli hâle gelir.

Avokado çayının içerisinde bulunan antioksidan sayesinde cildi sıkılaştırıcı, nemlendirici ve daha sağlıklı bir cilt yapısı oluşturucu özelliği bulunur. Psikolojik acıdan rahatlatıcı ve uyku düzensizliğini giderici de etkisi vardır. Özellikle diyet listelerinde yer alan avokado çeşitli şekillerde hazırlanarak tüketilebilen bir içecek hâline gelir. Avokado çayı faydaları:

  • İçerisinde bulunan flavonoidler sayesinde, güçlü antioksidan içerirler.
  • Kalp ve kanser hastalıklarının riskini azaltıcı özellik taşırlar.
  • Böbreklerin fonksiyonlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olurlar.
  • Avokado çayı kan basıncını ve kolesterolü düşürücü bir yapıya sahiptir.
  • Gut hastalığına olumlu yönde etki ederken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir ve korur.
  • Avokado çayının olağan ruh hâlini iyi yönde destekleme ve hafızayı güçlendirme etkisi de mevcuttur.
  • Uyku düzensizliği çeken bireylere önerilir çünkü uyku düzensizlikleri üzerinde olumlu etkiler gösterir.
  • Psikolojik bakımdan rahatlatmanın yanında anksiyete krizlerini ve stresi azaltıcı özelliği bulunur.
  • Avokado çayı, midede bulunan gastrit ve ülserle mücadelede son derece güçlü bir bitki çayıdır.
  • Midedeki şişkinlik problemini azaltıcı etkisi bulunur.
  • Böbreğin işlevini yerine getirmesi ve böbrekte bulunan taşların yok edilmesinde olumlu özelliğe sahiptir.
  • Avokado çayı, başta bulunan migren ağrılarına iyi gelici yapısı bulunur.
  • Sırtta ve belde oluşan ağrılar için yine avokado çayını tüketebilirsiniz.

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Avokado çayı nasıl yapılır?

Avokado çayı, avokado yaprakları ile yapılan bir çay çeşididir. Avokado çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 3 bardak içme suyu
  • 8 adet avokado yaprağı

Avokado çayı nasıl demlenir?

İlk olarak 3 bardak suyu bir kabın içerisine dökün. Sonrasında içerisine 8 adet avokado yaprağı atarak kaynatmaya başlayın. Kaynayan çayınızı içerisinde bulunan tortulardan arındırmak için süzün ve 5 dakika dinlendirin. Demlenen çayınıza limon ya da bal ile servis edebilirsiniz. Süzülen çayınız servis edilmeye hazırdır. İsterseniz çayınızı servis ederken yanına doğal tatlandırıcı ya da bal gibi ürünler koyabilirsiniz. Gün içerisinde avokado çayını bir defa tüketmeniz birçok faydasını görmeniz için yeterlidir. Avokado çayını düzenli olarak 5 gün tükettiğinizde 3 gün ara vermeniz önerilir.

Avokado çayı zayıflatır mı?

Avokado çayı yaparken kullandığımız avokado yaprakları, içerisinde polifenol bileşiği bulundurur. Polifenol bileşiği, kilo vermeye yardım eden bileşiklerden biridir.
Avokado çayı aynı zamanda bir yağ yakıcıdır. Direkt olarak yağ yakımına etki etmektedir. Bu nedenle diyet ya da spor yapan bireylerin hedefleri eğer direkt olarak yağ yakmaksa, avokado çayı diyet listelerine eklenir.

Avokado çayı adet söktürür mü?

Avokado çayı doğal idrar söktürücülerden biridir. Aynı zamanda idrar yollarının temizlenmesi için de önerilen bir çay çeşididir. Adet döneminde rahatlama, uyku, psikolojik açıdan olumlu bir etki veriyor olsa da avokado çayı direkt olarak bir adet söktürücü dememiz doğru değildir.

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