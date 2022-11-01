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Gül tomurcuğu çayı faydaları nelerdir? Gül tomurcuğu çayı nasıl yapılır?

31.10.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bitki çayları oldukça önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Doğal olana yönelmenin getirdiği bitki çaylarına artan ilgiyle birlikte birçok bitki türü tüketilmeye başlamıştır. Vücuda olan faydaları ve özellikle rahatsızlıklara karşı savaşı için tüketilen bitki çaylarından bir tanesi de gül tomurcuğu çayıdır. Peki gül tomurcuğu çayı ne işe yarar, gül tomurcuğu çayı nasıl demlenir?

Gül tomurcuğu çayı faydaları nelerdir? Gül tomurcuğu çayı nasıl yapılır?

Gül, birçok farklı şekilde tüketilebilen ve oldukça faydalı bir çiçek türüdür. Tomurcuğu da vücuda olumlu etkileri olan ve birçok rahatsızlığa iyi gelen kısmıdır. Gül tomurcuğundan yapılan çayın tüketimi özellikle vücuttaki su artımını sağlamasıyla bilinmektedir. Gül tomurcuğu çayı faydaları oldukça fazladır. Gül tomurcuğunun olumlu etkileri için demlenip içilebileceği gibi farklı çayların içerisine de katılabilir. Peki, gül tomurcuğu çayı ne işe yarar?

Gül tomurcuğu çayı neye iyi gelir?

İnsanlar uzun yıllardır birçok bitki türünden çeşitli ürünler üretmiş ve bunları tüketerek sağlıklarını korumuşlardır. Gül de sık tercih edilen ve faydalı olan bir bitkidir. Gül suyu, gül reçeli gibi birçok ürünü olan bu bitkinin tomurcuğu da çayı yapılarak tüketilebilir. Gül tomurcuğu çayı faydaları:

  • Sindirim sistemi üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir.
  • Özellikle cilde karşı etkisiyle bilinen gül tomurcuğunun çayı da cildi canlandırır.
  • İdrar yolunu temizleyici özelliğe sahip olan bu bitki çayı bağırsakların rahatlaması için de tercih edilmektedir.
  • Ağız kokusuna iyi gelen ve koku engelleyen bir çaydır.
  • Bademciklerin iyileşmesine katkı sağlamakla beraber boğazda yaşanan sıkıntıların giderilmesinde de etkilidir.
  • Hazımsızlık problemlerine karşı etkilidir.
  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Üst solunum yollarında yaşanan rahatsızlıklara karşı özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.
  • Aynı zamanda astım hastalarında da rahatlamaya yardımcı olmaktadır.
  • Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında etkili bir çaydır.
  • Strese iyi gelen gül tomurcuğu çayı sakinleştirici etkisi sayesinde uyku düzenini sağlamaya ve daha rahat uyumaya yardımcı olmaktadır.
  • Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Kan dolaşımını hızlandırarak ağrıların geçmesini sağlamaktadır.

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Bu faydalar doğru kullanımda ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bir uzmana danışmadan sürekli kullanılmamalı ve kesinlikle aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Gül tomurcuğunun bilinen bir zararı veya yan etkisi yoktur fakat her bitki çayında olduğu gibi bu çayda da aşırı tüketimde oluşabilecek belli olumsuzluklar mevcuttur. Fazla tüketimi baş ağrısına ve baş dönmesine sebep olabilir. Mide bulantısına yol açabildiği gibi iştahsızlık problemleri de oluşturabilir. Tansiyon düzensizliğine neden olabileceği için özellikle tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekir.

Gül Tomurcuğu çayı nasıl yapılır?

Gül tomurcuğu çayı birçok rahatsızlığa karşı etkilidir. Doğru kullanımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam kaçınılmaz olmaktadır. Gül tomurcuğu çayının kullanım şekilleri değişkenlik göstermektedir. Daha çok içilerek tüketilse de cilt için kullanım şekli direkt uygulamaktır. Biraz soğuyan çay bir pamukla cilde uygulandığında tazeleyici ve temizleyici etki göstermektedir. Diğer etkileri için demlenerek içilmesi gerekmektedir. Gül tomurcuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 2-3 adet kurutulmuş gül tomurcuğu
  • 1 bardak su

Gül tomurcuğu çayı nasıl demlenir?

Gül çiçeği farklı şekillerde kullanılan ve tadı birçok kişi tarafından beğenilen bir bitkidir. Gül tomurcuğundan yapılan çay da aynı şekilde oldukça beğenilen ve sıklıkla tüketilen bir üründür. İlk önce bir bardak su kaynatılır. Önceden kurutulmuş gül tomurcukları bu sıcak suyun içerisine atılır. Suyla birlikte bekleyen gül tomurcukları birkaç dakika demlenir. Demlenen çayın bir süre ılıması beklendikten sonra süzülerek içilmeye hazır hale gelir. Dilenirse biraz daha soğutulduktan sonra bir pamuk ile cilde uygulanabilir.

Gül tomurcuğu çayı zayıflatır mı?

Bitki çayları birçok konuda yardımcı olarak kullanılır. Bunlardan bir tanesi de zayıflama konusudur. Kilo verme sürecindeki birçok kişi takviye olarak bitki çaylarını tercih etmektedir. Gül tomurcuğu çayı da vücuttan zararlı maddeleri atmasıyla bilinmektedir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırma etkisi de bulunan bu çay zayıflama konusunda oldukça etkilidir. Yağ yakımında da etkili olduğu için kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği çaylar arasındadır.

Gül tomurcuğu çayı adet söktürür mü?

Kadınların regl dönemlerinde yaşadığı ağrılara karşı kullandığı çaylardan bir tanesi de gül tomurcuğu çayıdır. Ancak gül tomurcuğu çayının ağrılara olan etkisi dışında adet söktürme özelliğinin olup olmadığı net değildir. Bu nedenle gül tomurcuğu çayı adet söktürücü olarak tüketilmez ancak regl döneminde yaşanan ağrılar ve stres durumunu dengelemek için tüketilebilir.

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