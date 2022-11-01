Vişne sapı çayı faydaları nelerdir? Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

Vişne sapı çayı sıkılaştırıcı, sakinleştirici, iltihap karşıtı, diüretik ve birçok özelliğe sahiptir. Böbrek rahatsızlıklarına, gut ve romatizma durumlarına iyi gelici bir yapıya sahiptir. Sinir sistemini güçlendirmek için sakinleştirici yapısından yararlanılır. Sindirim aşamasında, vücutta üretilen atıkların dışarı atılması konusunda destekleyici bir etkendir. Vücutta su tutulmasını azaltır ve idrarla vücuttan atılmasını sağlar. Bacakta oluşan ödem bulgularının azaltılmasına yardımcı olur. Böbrekte ve idrar yolunda bulunan taşların giderilmesine destek olur. Peki, vişne sapı çayı neye iyi gelir?

Vişne sapı çayı ne işe yarar?

Vişne bilindiği üzere mayhoş bir tada sahip, kırmızı renkte ve kiraza benzeyen bir meyvedir. Taze olarak ya da donmuş olarak kullanılabilir. Normal yıkanıp tüketildiği gibi pasta benzeri tatlılarında vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Vişnenin kendisi kadar sapı da çok faydalıdır. Vişne sapını ise çay olarak tüketmek mümkündür. Meyvesini yediğimiz vişnenin, sapını kurutur ve sonrasında bu saplarla çay yapabiliriz. Yaptığımız vişne sapı çayının faydaları ise oldukça fazladır. Vişne sapı çayı faydaları:

Vişnenin içinde bulunan yüksek antioksidan, sapı içinde geçerli bir durumdur. Hatta bu duruma artı olarak içerisinde bol miktar A vitamini, C vitamini, E vitamini, sodyum, fosfor ve kalsuyum, potasyum barındıran bir bitki çayıdır.

İdrar yollarında bulunan enfeksiyonun tedavisi için önerilir. Aynı zamanda, idrar yollarının temizlenmesine yardımcı bir çaydır.

Hâlihazırda bulunan herhangi bir iltihabı, temizleyici ve antiseptik özelliği bulunur.

Vişne sapı çayı, yağ yakımı konusunda hızlandırıcı etki gösterir.

Metabolizmayı dengeleyerek, kilo vermeyi sağlayıcı etkisi bulunur.

Özellikle bacaklarda olan selülitin, oluşmasına engel olan bir yapısı mevcuttur. Eğer vücudunuzda bir selülit varsa, bunların görüntüsünün iyileşmesine yardımcı olur.

Vişne sapı çayı, birey üzerinden sakinleştirici bir etki gösterir.

Vişne sapı çayının kanı temizleyici özelliği bulunur.

Kolesterol oranını düşürücü etkisi vardır.

Vişne sapı çayı, kalbinizi güçlendirir.

Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

Yediğiniz vişnelerin saplarını güzelce yıkayın ve sonrasında temiz sapları, temiz bir alana serin. Bu alanın gölge ve açık hava bir yer olması önemlidir. 2-3 gün o alanda kurumaya bırakın. Sonrasında kuruyan vişne saplarınızı muhafaza etmek için bir kavanoza koyun. Peki, vişne sapı çayı nasıl demlenir?

Vişne sapının en çok kullanılan şekli, çay demleme biçimidir. Vişne saplarında çay elde etmek oldukça kolay bir işlemdir. Vişne sapı çayı tarifi için kuruttuğunuz vişne saplarından 5 yemek kaşığı olacak şekilde bir kaba koyun. Üzerine 1 litre kaynar su ilave edin. Yaklaşık olarak 5 dakika demleyin. Sonrasında üzerini temiz bir örtü ile örtüp 15 dakika boyunca bekleyin. Oluşan vişne sapı çayınızı, içinde bulunan tortulardan arındırmak için süzün. Süzdüğünüz çayınıza ister tatlandırıcı, isterseniz de bal ilave edebilirsiniz.

Gün içerisinde vişne sapı çayını yemeklerinizden otuz dakika önce ya da yemek yedikten iki saat sonra tüketmeniz sağlıklı olacaktır. Vişne sapı çayından bir günde sadece bir fincan tüketmeniz yeterlidir. Eğer yapmış olduğunuz vişne sapı çayından arttıysa, geri kalan kısmı en fazla 3 gün olacak şekilde buz dolabı içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

Vişne sapı çayı zayıflatır mı?

Vişne sapı çayının metabolizmayı dengeleyici özelliğinin bulunur. Buna bağlı olarak vücuttaki toksin atımına yardımcı olduğundan selülit oluşmasını önler ve aynı zamanda yağ yakımını kolaylaştırır. Vücutta şişkinlik oluşmasını önler. Bu özellikleri sayesinde de vücuttan kilo atılmasını sağlayarak zayıflamaya destek olur. Vişne sapı çayı bağırsak sağlığı içinde yapıcı onarım sağlayarak normalleşmesine yardımcı olur.

Vişne sapı çayı adet söktürür mü?

Vişne sapı çayının sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Vişne sapı çayı hakkında direkt olarak bir adet söktürücü dememiz doğru değildir. Adet dönemlerinde eklem ağrılarına iyi gelmesi ve rahatlatıcı özelliği sayesinde ağrılara karşı rahatlatıcı özelliği vardır.