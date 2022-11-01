HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vişne sapı çayı faydaları nelerdir? Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

Vişne sapı çayı faydaları nelerdir? Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

30.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vişne saplarının, aslında tükettiğiniz vişne kadar yararlı etkisi bulunur. Vişne sapı, içerisinde bulunan çok sayıda vitamin ve mineral sayesinde vücudunuza yüksek ölçüde fayda sağlar. Tükettiğiniz vişnelerin saplarını kesinlikle çöpe atmayın çünkü vişne saplarından vücuda son derece faydalı bir çay elde edilir. Ağrıların yatıştırılmasından antioksidan özelliğinin bulunmasına kadar pek çok özelliği olan vişne sapı çayı faydaları nelerdir?

Vişne sapı çayı faydaları nelerdir? Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Vişne sapı çayı ne işe yarar?
  • Vişne sapı çayı nasıl yapılır?
  • Vişne sapı çayı zayıflatır mı?
  • Vişne sapı çayı adet söktürür mü?

Vişne sapı çayı sıkılaştırıcı, sakinleştirici, iltihap karşıtı, diüretik ve birçok özelliğe sahiptir. Böbrek rahatsızlıklarına, gut ve romatizma durumlarına iyi gelici bir yapıya sahiptir. Sinir sistemini güçlendirmek için sakinleştirici yapısından yararlanılır. Sindirim aşamasında, vücutta üretilen atıkların dışarı atılması konusunda destekleyici bir etkendir. Vücutta su tutulmasını azaltır ve idrarla vücuttan atılmasını sağlar. Bacakta oluşan ödem bulgularının azaltılmasına yardımcı olur. Böbrekte ve idrar yolunda bulunan taşların giderilmesine destek olur. Peki, vişne sapı çayı neye iyi gelir?

Vişne sapı çayı ne işe yarar?

Vişne bilindiği üzere mayhoş bir tada sahip, kırmızı renkte ve kiraza benzeyen bir meyvedir. Taze olarak ya da donmuş olarak kullanılabilir. Normal yıkanıp tüketildiği gibi pasta benzeri tatlılarında vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Vişnenin kendisi kadar sapı da çok faydalıdır. Vişne sapını ise çay olarak tüketmek mümkündür. Meyvesini yediğimiz vişnenin, sapını kurutur ve sonrasında bu saplarla çay yapabiliriz. Yaptığımız vişne sapı çayının faydaları ise oldukça fazladır. Vişne sapı çayı faydaları:

  • Vişnenin içinde bulunan yüksek antioksidan, sapı içinde geçerli bir durumdur. Hatta bu duruma artı olarak içerisinde bol miktar A vitamini, C vitamini, E vitamini, sodyum, fosfor ve kalsuyum, potasyum barındıran bir bitki çayıdır.
  • İdrar yollarında bulunan enfeksiyonun tedavisi için önerilir. Aynı zamanda, idrar yollarının temizlenmesine yardımcı bir çaydır.
  • Hâlihazırda bulunan herhangi bir iltihabı, temizleyici ve antiseptik özelliği bulunur.
  • Vişne sapı çayı, yağ yakımı konusunda hızlandırıcı etki gösterir.
  • Metabolizmayı dengeleyerek, kilo vermeyi sağlayıcı etkisi bulunur.
  • Özellikle bacaklarda olan selülitin, oluşmasına engel olan bir yapısı mevcuttur. Eğer vücudunuzda bir selülit varsa, bunların görüntüsünün iyileşmesine yardımcı olur.
  • Vişne sapı çayı, birey üzerinden sakinleştirici bir etki gösterir.
  • Vişne sapı çayının kanı temizleyici özelliği bulunur.
  • Kolesterol oranını düşürücü etkisi vardır.
  • Vişne sapı çayı, kalbinizi güçlendirir.

İlginizi Çekebilir

Güçlü antioksidan kaynağı matcha çayının faydaları

Güçlü antioksidan kaynağı matcha çayının faydaları

 Cildinizi daha canlı gösterecek mucizevi bitkisel karışım

Cildinizi daha canlı gösterecek mucizevi bitkisel karışım

 Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

 Süt arttıran humana çayı faydaları

Süt arttıran humana çayı faydaları

 Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

Hücre yenileyici gül tomurcuğu çayı faydaları

Vişne sapı çayı nasıl yapılır?

Yediğiniz vişnelerin saplarını güzelce yıkayın ve sonrasında temiz sapları, temiz bir alana serin. Bu alanın gölge ve açık hava bir yer olması önemlidir. 2-3 gün o alanda kurumaya bırakın. Sonrasında kuruyan vişne saplarınızı muhafaza etmek için bir kavanoza koyun. Peki, vişne sapı çayı nasıl demlenir?

Vişne sapının en çok kullanılan şekli, çay demleme biçimidir. Vişne saplarında çay elde etmek oldukça kolay bir işlemdir. Vişne sapı çayı tarifi için kuruttuğunuz vişne saplarından 5 yemek kaşığı olacak şekilde bir kaba koyun. Üzerine 1 litre kaynar su ilave edin. Yaklaşık olarak 5 dakika demleyin. Sonrasında üzerini temiz bir örtü ile örtüp 15 dakika boyunca bekleyin. Oluşan vişne sapı çayınızı, içinde bulunan tortulardan arındırmak için süzün. Süzdüğünüz çayınıza ister tatlandırıcı, isterseniz de bal ilave edebilirsiniz.

Gün içerisinde vişne sapı çayını yemeklerinizden otuz dakika önce ya da yemek yedikten iki saat sonra tüketmeniz sağlıklı olacaktır. Vişne sapı çayından bir günde sadece bir fincan tüketmeniz yeterlidir. Eğer yapmış olduğunuz vişne sapı çayından arttıysa, geri kalan kısmı en fazla 3 gün olacak şekilde buz dolabı içerisinde muhafaza edebilirsiniz.

Vişne sapı çayı zayıflatır mı?

Vişne sapı çayının metabolizmayı dengeleyici özelliğinin bulunur. Buna bağlı olarak vücuttaki toksin atımına yardımcı olduğundan selülit oluşmasını önler ve aynı zamanda yağ yakımını kolaylaştırır. Vücutta şişkinlik oluşmasını önler. Bu özellikleri sayesinde de vücuttan kilo atılmasını sağlayarak zayıflamaya destek olur. Vişne sapı çayı bağırsak sağlığı içinde yapıcı onarım sağlayarak normalleşmesine yardımcı olur.

Vişne sapı çayı adet söktürür mü?

Vişne sapı çayının sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Vişne sapı çayı hakkında direkt olarak bir adet söktürücü dememiz doğru değildir. Adet dönemlerinde eklem ağrılarına iyi gelmesi ve rahatlatıcı özelliği sayesinde ağrılara karşı rahatlatıcı özelliği vardır.

İlginizi Çekebilir

Soğuk algınlığına birebir ceviz perdesi çayı neye iyi gelir?

Soğuk algınlığına birebir ceviz perdesi çayı neye iyi gelir?

 Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

Kokusuyla büyüleyen vanilya çayı faydaları

 Kolejen üretimini destekleyici kivi çayı faydaları

Kolejen üretimini destekleyici kivi çayı faydaları

 Kilo verdiren demirhindi çayı faydaları

Kilo verdiren demirhindi çayı faydaları

 Yaşlanma karşıtı hünnap çayı faydaları

Yaşlanma karşıtı hünnap çayı faydaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En tehlikeli kanser türüne karşı koruma sağlıyor! Hemen alınEn tehlikeli kanser türüne karşı koruma sağlıyor! Hemen alın
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı6'lı masa toplantısı öncesi kritik temas! Konuşulanlar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
vişne Çay bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir

En Çok Okunan Haberler

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.