Kiraz sapının faydaları neler? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Yazın çok faydalı olan kirazın sapları gizli bir şifa deposu diyebiliriz. Kiraz sapı kurutularak tüketildiğinde pek çok hastalığa çare olabilmektedir. Peki kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz Sapının Faydaları Nelerdir? Kiraz sapı faydası bol olmasıyla bilinir. Bünyesinde kiraz gibi pek çok vitamin ve mineral içerir. İçerisinde bulunan A, C ve E vitaminleri vücudun zinde kalmasına yardımcı olur. Bunun yanında içerisinde potasyum ve magnezyum bulunur. Bunlar da vücudun ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Bu sayede vücutta eksikliği olan vitamin ve mineraller tamamlanmış olur. Kiraz sapı yararları tek tek inceleyecek olursak Güçlü bir idrar söktürücüdür: Kiraz sapı kuvvetli bir idrar söktürücüdür. Bu sayede ıdrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler: Söktürücü özelliği ile idrar yolundaki iltihabı temizler ve vücudu arındırır.

Tüm vücudu temizler: Yine aynı şekilde söktürücü özelliği ile vücuttaki toksik maddeleri temizler ve vücudu arındırır.

Böbrek taşı oluşumunu engeller: Düzenli kullanımı bölgelerde toksik madde oluşumunu engellediği için taş oluşumunu da engeller.

Damarların yağlanmasını önler: Birikmeye engel olduğu için damarların tıkanmasına engel olur.

Kalbim daha iyi çalışmasını sağlar.

Karaciğere faydalıdır.

Kanı temizler ve anemiyi önler.

Kiraz sapının sakinleştici bir etkisi vardır: Bu özelliği sayesinde kiraz sapı sinirleri güçlendirir ve doğal bir ağrı kesici özelliği gösterir.

Kilo vermeye yardımcıdır: Ödem attırdığı için kiraz sapı vücuttan fazla kiloların atılmasını sağlar.

En bilinen faydalarını yukarıda saydığımız kiraz sapı sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlar ancak fazla tüketilmemesi önemlidir.

Peki bu güçlü şifa kaynağı nasıl tüketilir? Tüketilirken nelere dikkat edilmelidir?

Kiraz Sapı Nasıl Tüketilir? Yaz mevsiminde tüketilen kirazların sapları toplanır. Bu saplar bir bezin üzerine serilerek kurumaya bırakılır. Kuruyan kiraz sapları çay yapmak üzere saklanır. Kiraz sapı çayı hazırlanması oldukça kolay bir çaydır. Ancak tüketilmesi esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Kiraz sapı çayı Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli Kiraz sapının kuvvetli bir söktürücü olduğunu söylemiştik. Bu sebeple kiraz sapı çayı tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Çünkü size faydalı olmasını istediğiniz için içtiğiniz bu çay bir başka yere zarar verebilir. Bunun yanında kuvvetli bir söktürücü olması sebebi ile fazla kullanımı yararlı olan maddelerin kaybına sebep olabilir. Örneğin fazla tüketimi vücuttaki kalsiyumun dışarı atılmasına sebep olabilir. Bu sebeple böbrek taşı olanların tüketirken dikkat etmesi oldukça önemlidir. Böbrek problemi olanların kullanımında mutlaka doktora danışması gerekmektedir. İdeal kullanım miktarını doktorunuz ile belirleyebilirsiniz. Böbrek ağrısı çekenler alternatif bitkiler ile kiraz sapını karıştırarak başka çaylar da elde edebilirler. Peki kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır? Kiraz Sapı Çayı için bir demlemede 20 sap yeterli olacaktır. 20 tane kiraz sapı üzerine 2 su bardağı su ekleyerek ateşe koyun ve 10 dakika kaynamasını sağlayın. Ardından süzerek soğumasını bekleyin. Ilık hale gelen çayınızı süzün. Bir çay bardağı içmemiz yeterli olacaktır. Eğer dilerseniz tadını güzel yapmak için biraz limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Kiraz sapı çayı kilo vermek isteyenlerin de sık sık kullandığı bir formül. Peki kiraz sapı çayı kilo vermeye gerçekten yardımcı mı? Kiraz Sapı Kilo Vermeye Nasıl Yardim Eder? “Kiraz Sapı Çayı zayıflatır mı?” sorusu pek çok insanın merak ettiği bir soru. Kiraz sapı çayı kilo vermek isteyen herkesin yeni gözdesi. Vücudu ödemlerden arındırmasının yanı sıra kiraz sapı sindirim sistemini de düzenler. Hazımsızlığı giderir ve mideyi yumuşatır. Bu sayede sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak kabızlığı engeller. Bu şekilde vücudunuzu toksik maddelerden arındırır. Diyetin yanında düzenli olarak kiraz sapı çayı tüketmek kilo vermenizi hızlandırır. Daha sağlıklı bir vücuda ulaşmanıza yardımcı olur. Bunun yanında arındırdığı için daha zinde ve sağlıklı hissetmenize yardımcı olur.