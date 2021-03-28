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Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

28.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul metrosundaki en eski hatlar arasında yer alan M1 hattı, Kirazlı'dan Halkalı'ya kadar uzatılmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kredi anlaşması ile iş makinelerinin tekrar çalıştığı metro inşaatının ise 2023 senesinde tamamlanması bekleniyor. İşte Kirazlı - Halkalı metro hattı inşaatından son durumlar...

Kirazlı Halkalı metrosu ne zaman açılacak, nereden geçiyor? İşte Kirazlı Halkalı metro güzergahı

2017 senesinde yapımı duran M1B Kirazlı - Halkalı metrosunun inşaatına tekrar başlanacağını vatandaşlara müjdeleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Bütçesi yoktu, yapımı durdurulmuş, şantiyesi tehlike arz ediyordu; önlemleri aldık, kredisini bulduk, şimdi bu hattın yapımına 27 Mart'ta başlıyoruz. İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

KİRAZLI HALKALI METRO HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kirazlı - Halkalı metro hattının uzunluğu 9.7 kilometre ve bu hat üzerinde 9 tane istasyon bulunuyor. Metro hattı; Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinden geçecek. M1B Yenikapı - Kirazlı metro hattının uzatması olan Halkalı - Kirazlı metro hattındaki seyahat süresi ise ortalama 15 dakika olacak.

**KİRAZLI - HALKALI METRO HATTI İSTASYONLARI--

  • Kirazlı (Bağcılar)
  • Barbaros
  • Malazgirt
  • Mimar Sinan Caddesi
  • Fatih
  • Halkalı Merkez
  • Hastane
  • Toplu Konut
  • Yarımburgaz
  • Halkalı

KİRAZLI HALKALI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması ile 27 Mart 2021 tarihinde yapılan tören sonrasında Halkalı - Kirazlı metro hattının inşaatına yeniden başlandı. Bu metro hattının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin hattın son durum ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Birçok yerde çalışmaya başlanılmış fakat bunlar yaklaşık fiziki ilerleme yüzde 4 mertebesindeyken 2018 itibarıyla durdurulmuş. 2019 yılı içinde bazı risk gördüğümüz tünellerde güçlendirme yaptık. Ancak asıl müjde 2020'nin sonunda geldi ve buraya kredi temin edildi. Temin edilen kredi ile bu hattın 3.5 kilometrelik ilk 3 istasyonunun yapım işlerini yeniden başlama kararı aldık. Şubat ayı itibariyle yüklenici firmaya tebliğ ettik. Şu an tasarım işleri ve mobilizasyon işleri devam ediyor. Yapım işlerine hızlıca başlayacağız. 2023'ün ilk yarısında İstanbul'a kazandırmak için bütün çabamızla çalışacağız."

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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