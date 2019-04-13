Kırgız doktorlar Türkiye'de tecrübe kazanıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Önceki yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da, Türk dünyası ile yakın ilişkileri devam ederken Kırgızistan ile yapılan protokol ile genç Kırgız doktorlar tecrübe ediniyor. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Kırgızistan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Kırgızistan'dan gelen genç doktorlar ve doktor adayları Türkiye'de pratik ve teorik eğitim alma imkanı buluyor. Protokol kapsamında 120 Kırgız doktorun Türkiye'de tecrübe edinmesi planlanırken, 10 kişiden oluşan ilk heyet eğitimlerini tamamladı, 11 kişilik ikinci heyetin ise eğitimleri sürüyor. Genç Kırgız doktorlar ve doktor adayları önce Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinde teorik eğitim alıyor. Pratik eğitimlerde ise Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde doktorlarla birlikte hasta muayenesi yapıp ameliyatlara girerek Türk doktorların tecrübelerinden yararlanıyorlar. Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kudret Artıkbaev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da eğitim gören ilk hekim heyetinin Kırgızistan'da çok güzel bir şekilde karşılandığını belirtti.

Türkiye'deki tıbbın oldukça geliştiğine işaret eden Artıkbaev, "Burada aldıkları eğitim dünya standartlarında. Türk tıbbı dünyada sayılı konumdadır. Böyle bir ülkeden tecrübe değişimi eğitimi almak gerçekten herkesi memnun etmiştir. Kırgızistan'da derdine derman arayanlar artık dermanlarını bulabiliyorlar. Şifalarını bulabiliyorlar. Tedavi olabiliyorlar." dedi. - "Tıp da milli olmalı" Tıbbın da milli eğitim ve mili savunma gibi milli olması gerektiğini vurgulayan Artıkbaev, şöyle devam etti: "Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' demiştir. Ülkenin tıbbı da milli olmalıdır, bağımsız olmalıdır. Biz bu anlamda Kırgız tıbbını millileştirmek adına kardeş Türkiye Cumhuriyeti'yle çok önemli bir proje başlattığımızı düşünüyoruz. Kırgız yetkililer tarafından, özellikle Sağlık Bakanlığımız tarafından bu proje çok değer gördü. Kırgızistan'ın en saygın eğitim kurumu olan Kırgız Tıp Akademisinde, bu proje başladıktan sonra, projeye daha fazla katılımcı sağlayabilmek için Türkiye Türkçesi eğitim merkezi açıldı. Şu anda Türkçe eğitime başlandı. Bu da kardeşliğimizin, birbirimize yaklaşmanın çok önemli bir adımı diye düşünüyoruz."