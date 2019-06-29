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Kırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde plajdaki bir işletmede dizüstü bilgisayar, içki ve para çantasını çalan Kırgız Namyspek Turuspekov (18), havalimanında ülkesine dönmek amacıyla binmek üzere olduğu uçağın merdivenlerinde jandarma tarafından yakalandı.

Kırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde plajdaki bir işletmede dizüstü bilgisayar, içki ve para çantasını çalan Kırgız Namyspek Turuspekov (18), havalimanında ülkesine dönmek amacıyla binmek üzere olduğu uçağın merdivenlerinde jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Manavgat'ın Side Mahallesi Büyük Plaj mevkiinde bulunan bir işletmeden geçen çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında dizüstü bilgisayar, para çantası ve bir şişe içki çalındı. İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve yapılan araştırma sonucunda hırsızlık şüphelisinin Side'de 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Kırgız Namyspek Turuspekov olduğu tespit edildi.
Otel yetkilileriyle yapılan görüşmede şüphelinin ülkesine dönmek amacıyla kısa süre önce havalimanına gittiği bilgisine ulaşılması üzerine; Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla havalimanına giden jandarma timleri Namyspek Turuspekov'u uçağa binmek üzereyken, merdivenlerde yakaladı. Şüphelinin yanında bulunan çantasında plajdaki iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.
Jandarmada işlemleri tamamlanan Namyspek Turuspekov, sorgulanmak üzere savcılığa gönderildi. Şüpheli Turuspekov, verdiği ifadede, yaklaşık 2 ay önce Side'de bulunan 5 yıldızlı bir otele çalışmak için geldiğini belirterek, "26 Haziran Çarşamba gecesi deniz kenarında alkol almaya başladım. İçki bitince Büyük Plaj'da bulunan bir iş yerine alkol almak için gittim. Orada kimseyi görmeyince bar bölümünden dizüstü bilgisayar ve bir şişe içki alarak uzaklaştım" dedi. Ardından uyumak için gittiği otel lojmanında, güvenlik görevlisinin kendisini içeri almadığını söyleyen Turuspekov, geceyi dışarıda geçirdiğini ve ertesi gün otel yetkilileri tarafından işten çıkarıldığını anlattı.
Şüpheli Turuspekov, savcılık ifadesinin ardından 'Muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızlık olayı işletmenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kameranın görüş açısına barın arkasında olduğu sırada giren şüpheli, kafasını yukarı kaldırıp, etrafı kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını anlayınca önce işletmeye ait dizüstü bilgisayarı ve para çantasını alıyor, ardından arka taraftan bir şişe içki alarak işletmeyi terk ediyor.

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Kırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandıKırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandıKırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandıKırgız hırsızlık şüphelisi, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı

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