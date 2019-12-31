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  4. Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi 2020'de açılacak

Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi 2020'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler her alanda derinleşecek" - "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini 2020'de açacağız"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşeceğini belirterek, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini 2020'de açacağız." dedi.

Fırat, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrettiğini söyleyen Fırat, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler her alanda derinleşecek." diye konuştu.

- "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini 2020'de açacağız"

Fırat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan ve yapımı 2017'de tamamlanan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine ilişkin, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini 2020'de açacağız." ifadesini kullandı.

Hastanenin altyapısının tamamlandığına bildiren Fırat, şöyle devam etti:

"Hastanenin işletme sözleşmesi ile ilgili anlaşma taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylaması bekleniyor. Anlaşma taslağının kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanının onay vermesinin ardından Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi devreye girmiş olacak."

Fırat, Türkiye'nin, Kırgızistan'ın sağlık sektörüne hep yatırım yaptığını vurgulayarak, "Türkiye olarak, Kırgızistan'ın sağlık alanındaki çalışmalarına desteğimizi sürdüreceğiz. Gelecek yıl Kırgızistan'ın değişik bölgelerinde de poliklinikler kuracağız. Ayrıca Sağlık Haftası düzenleyerek Türk doktorlarını Kırgızistan'a getireceğiz." dedi.

TİKA'nın Bişkek'te kurduğu 51 yatak kapasiteli Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde, laboratuvar merkezleri, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım ünitesi, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.

- "4. Dünya Göçebe Oyunları ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacak"

Fırat, 2020 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağının söyledi.

Büyükelçi Fırat, Kırgızistan'da yapılan önceki dünya göçebe oyunları ve ilgili organizasyonların Türk devleti ve özel sektörünün verdiği desteği ile çok başarıyla düzenlendiğini anlattı.

Kırgızistan'a, oyunların dördüncüsünün Türkiye'ye devredilmesinden dolayı teşekkür eden Fırat, "İnşallah, biz de oyunların dördüncüsünü aynen Kırgızistan'da olduğu gibi başarılı bir şekilde geçmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Burada Türkiye'nin en büyük yardımcısı ve destekçisi Kırgızistan olacak. Çünkü tüm bilgi ve tecrübe için Kırgızistan'a danışacağız. Bu süreçte hep Kırgızistan ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fırat, Kırgızistan'ın kalabalık bir ekiple bu oyunlara katılmalarını sağlayacaklarını da kaydetti.

- "Türk malı yerli araçları Kırgızistan'da görmeyi ümit ediyorum"

Türkiye'de otomotiv sektöründe çok güzel gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Fırat, "Yerli elektrikli otomobil fabrikası Türkiye'nin otomotiv başkenti olarak bilinen Bursa'da kurulacak. Daha sonra elektrik araçları hızlı bir şekilde ihracata başlayacağız. Birkaç sene içerisinde de Türk malı yerli araçları Kırgızistan'da görmeyi ümit ediyorum." diye konuştu.

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Ilişkiler Kırgızistan Türkiye Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat

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