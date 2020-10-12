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Kırgızistan'da 2. kez OHAL ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkent Bişkek'te yeniden olağanüstü hal ilan etti.

Kırgızistan'da 2. kez OHAL ilan edildi!

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ceenbekov, başkent Bişkek'in sınırları içinde yeniden olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Ceenbekov'un, yeniden olağanüstü hal ilan edilmesini öngören kararnameyi parlamentonun daha önceki kararnameyi üç gün içinde görüşmemesi nedeniyle imzaladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un kararnamesiyle İçişleri Bakan Yardımcısı Almazbek Orozaliyev'in Bişkek’teki silahlı kuvvetler komutanlığına getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Olağanüstü hal sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir ve görsel, sportif ve diğer kitlesel etkinliklerin yanı sıra grevler, toplantılar, mitingler, yürüyüşler, gösteriler yasaklanabilir" dendi.

Bugün TSİ 17:00'da başlayacağı ve şiddet olayları sonrası vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacağı belirtilen olağanüstü hal, 19 Ekim'de TSİ 04:00'te sona erecek.

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı. Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Ceenbekov, olaylar nedeniyle 9 Ekim'de olağanüstü hal kararı almıştı.

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