Kırgızistan kökenli çifte Türk bayraklı düğün

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)-AFGANİSTAN'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri'nden olan ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Muzaffer Erçetin (25), kendisi gibi Kırgızistan kökenli Aysel Asyalı (24) ile hayatını birleştirdi. Çift, kendilerine sürpriz yapan askerlerin daire şeklinde açtıkları ay yıldızlı Türk bayrakları altından düğün salonuna girdi.

Erciş ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Uzman Çavuş Muzaffer Erçetin, aynı mahallede yaşayan Aysel Asyalı ile evlendi. Çift için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine çiftin ailesi, yakınları ve damadın silah arkadaşları katıldı. Düğüne katılan askerler, gelin ve damadın düğün salonuna gelişi öncesi daire şeklinde Türk bayrağı açtı. Gelin ve damat, açılan bayraklar altında salona giriş yapıp, dakikalarca dans etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde hem Kırgızistan, hem de Türk gelenekleri yaşatıldı.

Damat Erçetin, uğruna can vereceği Türk bayrağı altında dans etmenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Gördüklerim inanılmazdı. Arkadaşlarım, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla düğünümüzde görünce çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Her birinin elinde bayrak vardı. Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Düğünümüzü şehir merkezinde bulunun bir düğün salonunda yapmaya karar verdik. Ama beklediğimizin üzerinde bir katılım vardı. Bugün bize büyük sürpriz yaşatan silah arkadaşlarım ve davete iştirak eden bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.