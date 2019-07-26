Sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğinin ve devletin çıkarlarının daima ön planda olacağını vurgulayan Ceenbekov, üç gün önce bu bölgede yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bugün, Tacik tarafıyla alınan önlemler sayesinde bölgede durum istikrara kavuştu. Bölgeye ilave polis ve asker sevkiyatı yaptık, sınırdaki durumu yakından izlemek için devriye çalışmalarına başladık. Sınır tamamen kontrolümüz altında olacak." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceenbekov, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken Bölgesi'ne bağlı Ak Say köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan sınırları içinde kalan ama Tacikistan'a ait Voruh köyünün, Kırgız köyleriyle tartışmalı sınır hatların belirlenerek netleştirilmesi için çözüm arayışına başladı.

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan ile sınırında çözülemeyen bir sorun bulunmadığını belirterek, "Sınırlarımızı barış, dostluk ve iyi komşuluk kapısı yapmak istiyoruz." dedi.

- Kırgız Tacik liderler, ilk kez tartışmalı sınır hattında

Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke arasında "tartışmalı sınır bölgesi" olarak bilinen, Batken ilçesine bağlı Ak Say köyüyle Tacikistan'ın İsfara şehrindeki Voruh köyünde yaşayanlarla buluştu.

Yerel halkla yapılan görüşmede, iki lider, halklar arasında bir asırlık dostluğun sürdürülmesi için barış ve uyumun önemine işaret ederek, tarafların sınırdaki mevcut tüm zorlukları ortadan kaldırmak için önlemler almaya istekli ve kararlı olduklarına dikkati çekti.

- "Tüm çözülmemiş sorunları birlikte çözmek niyetindeyiz"

Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Tacikistan ile kardeşlik ilişkilerine değer verdiğini belirterek, "Sınırlarımızdaki halklarımızın yaşam koşullarını çok iyi biliyoruz. Yerel halkın sorun yaşamaması için tüm çözülmemiş sorunları birlikte çözmek niyetindeyiz. Çözülemeyen sorun yoktur. Sınırlarımızı barış, dostluk ve iyi komşuluk kapısı yapmak istiyoruz." ifadeleri kullandı.

Rahman ile Ceenbekov, kendilerine eşlik eden yetkililer ve kabine üyeleriyle toplantı yapmak üzere Tacikistan'ın İsfara şehrine hareket etti.