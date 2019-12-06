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Kırgızistan'da "Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu" davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:28 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in sağ kolu eski Başbakan Sapar İsakov ve Cantoro Satıbaldiyev yolsuzluktan suçlu bulundu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkent Bişkek'teki Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesinde devleti 111 milyon dolara zarara uğratmak iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde kabinesinin 2 başbakanı, 3 bakanı ile 3 üst düzey bürokratın yargılandığı davanın son duruşması yapıldı.

Sverdlov İlçe Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 savcı, 8 tutuklu sanık ile 20 avukatı ve sanıkların yakınları yanı sıra taraftarları katıldı.

Duruşmada son söz hakkını kullanan sanıklar, kendilerine isnat edilen fiilin olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da dosyada tutuklu bulunan müvekkilleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme yargıcı İnara Gilyazetdinova, aradan sonra 8 sanık hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, eski Başbakan Sapar İsakov'u 15 yıl ağır hapis, eski Enerji Bakanı Aybek Kaliyev'i 15 yıl ağır hapis, eski Elektrik İstasyonu Anonim Şirketi Müdürü Salaydin Avazov'u 11 yıl 3 ay hapis ve eski Başbakan Cantoro Satıbaldiyev'i 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İsakov, Kaliyev ve Avazov'un mal varlıklarına el konulmasına, devlet ödüllerinin geri alınmasına ve kamuda 3 yıl süreyle görevde bulunmama kararını da veren mahkeme, devlet bütçesinin zararı olduğu belirtilen 77 milyon 875 bin doların karşılanmasına hükmetti.

Atambayev'in sağ kolu olan İsakov, kendilerine yönelik suçlamaların "siyasi" ve "intikam" olduğunu savundu.

Savcılık tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Elektrik İstasyonu Anonim Şirketi eski Müdürü Joldoşbek Nazarov, eski Merkezi Isıtma Kurumu Modernizasyon Yönetimi Grubu Başkanı Temirlan Birimkulov ve 7 yıl hapis cezası istenen eski Maliye Bakanı Olga Lavrov'a 2,5 yıl hapse çarptırıldı ancak tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak, tahliye edildi.

Eski Enerji Bakanı Osmonbek Artıkbayev, 72 bin dolar tazminata mahkum edildi, eski Maliye Bakanı Lavrov'a da 43 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

- Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu

Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda Ocak 2018'de nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza meydana gelmiş, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün sıcak su ve ısıtma hizmeti verilememişti.

Konuyu araştıran Meclis Araştırma Komisyonu, yenileme çalışmalarının ülkeye aşırı pahalıya mal edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Arızanın ardından harekete geçen Milli Güvenlik Devlet Komitesinin başlattığı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde eski başbakanları, kurumun yöneticilerini ve üst düzey yetkilileri gözaltına almıştı.

İsakov, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in iktidarı döneminde cumhurbaşkanlığı dış ilişkilerden sorumlu bölüm başkanlığı görevindeyken, Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunu yenileme projesini yabancı bir şirketin üstlenmesini sağlamak için siyasi nüfuzunu kullanmakla suçlanmıştı.

Kurumun yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile yine bir Çin şirketi tarafından tamamlanmıştı.

Ancak, arızanın Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu yapılan bölümünde gelmediği belirlenmişti.

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