Kırgızistan'da "Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu" davasında karar açıklandı

Mahkeme, eski Başbakan Sapar İsakov'u 15 yıl ağır hapis, eski Enerji Bakanı Aybek Kaliyev'i 15 yıl ağır hapis, eski Elektrik İstasyonu Anonim Şirketi Müdürü Salaydin Avazov'u 11 yıl 3 ay hapis ve eski Başbakan Cantoro Satıbaldiyev'i 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sverdlov İlçe Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 savcı, 8 tutuklu sanık ile 20 avukatı ve sanıkların yakınları yanı sıra taraftarları katıldı.

İsakov, Kaliyev ve Avazov'un mal varlıklarına el konulmasına, devlet ödüllerinin geri alınmasına ve kamuda 3 yıl süreyle görevde bulunmama kararını da veren mahkeme, devlet bütçesinin zararı olduğu belirtilen 77 milyon 875 bin doların karşılanmasına hükmetti.

Atambayev'in sağ kolu olan İsakov, kendilerine yönelik suçlamaların "siyasi" ve "intikam" olduğunu savundu.

Savcılık tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Elektrik İstasyonu Anonim Şirketi eski Müdürü Joldoşbek Nazarov, eski Merkezi Isıtma Kurumu Modernizasyon Yönetimi Grubu Başkanı Temirlan Birimkulov ve 7 yıl hapis cezası istenen eski Maliye Bakanı Olga Lavrov'a 2,5 yıl hapse çarptırıldı ancak tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak, tahliye edildi.

Eski Enerji Bakanı Osmonbek Artıkbayev, 72 bin dolar tazminata mahkum edildi, eski Maliye Bakanı Lavrov'a da 43 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

- Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu

Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunda Ocak 2018'de nedeni henüz tespit edilemeyen bir arıza meydana gelmiş, başkentteki apartmanlara, hastanelere, okullara ve kreşlere 5 gün sıcak su ve ısıtma hizmeti verilememişti.