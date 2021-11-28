Kırık ekranlı telefon şüphe uyandırdı

Kırık ekranlı telefon hadisesi Mersin’de yaşandı. Ortaya çıkan son detaylara göre bir vatandaş aracıyla giderken yolda birisine çarptı. Normal bir şekilde yolda yürüyen A.M. isimli bu vatandaş kolunu arabaya çarptı. Aracı süren kişi kendisine yardım etmeye çalıştı. Ancak bir dolandırıcı ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu.

Bu adam kolunu arabaya çarptığını ve telefonunun yere düşerek kırıldığını söyledi. Sürücü adamın telefonuna baktı ve gerçekten de telefonun camının kırılmış olduğunu gördü. Adamdan telefonun camını yaptırmak için 800 TL aldı. Fakat bu adam aslında camı her zaman kırık olan bir telefon kullanıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü yandal büro amirliği tuhaf bir şikayet ile karşı karşıya kaldı. 67 yaşındaki otomobil sahibi bir şikayet başvurusunda bulundu. Bu adamın dolandırıcılık yaptığını ve kırık camlı telefon ile dolaştığını söyledi. Antalya’da gerçekleştirilen operasyon ile birlikte dolandırıcı yakalandı.

Durumdan şüphelenmiş olan E.S.K. böylece önemli bir dolandırıcılık faaliyetini engellemiş oldu. Bu adamın aracına bilinçli olarak çarptığını ve kendisinden 800 TL almak istediğini söyledi. Ekipler bu adamın benzer suçlardan sayfalar dolusu dosyaya sahip olduğunu gördü. Kırık ekranlı telefon böylece ilk defa dolandırıcılık için kullanılmış oldu.

Zaman zaman bu tür dolandırıcılık hikayeleri ile karşılaşmak mümkün. Vatandaşların herhangi bir tuhaflık fark ettiği anda şikayette bulunması önemli.

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