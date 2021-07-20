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Kırıkkale'de bir evin balkonundaki tüp patladı

20.07.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir evin balkonundaki tüp patladı. Bayram ziyaretine giden ev sahipleri ise bir saat arayla tüp patlamasından kurtuldu. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü.

Kırıkkale'de bir evin balkonundaki tüp patladı

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 644. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpü patladı. Kurban Bayramı dolayısıyla bir yakınına ziyarete giden 3 kişilik Avan ailesi, bi saat arayla faciadan döndü. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Patlama sonrası balkon penceresi ile evin alt girişindeki eşyalar alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, çıkan yangını büyümeden söndürdü.
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Elektrik ve doğalgaz hatları kapatılarak tedbir alındı. Polis ekipleri ise doğalgaz nedeniyle ikinci bir patlama riskine karşı sokağın giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekti. Vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık görevlileri ise tedbir amaçlı beklemede kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamayla ilgili çalışma başlattı.
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Patlama sırasında evde olmadığını belirten ev sahibi Ömer Avan, "Evde yoktum daha yeni geldim. 3 kişilik aileyiz. Evde kimse yoktu" dedi.

"ATEŞ BULUTUNU GÖRDÜM"

İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut, "Balkonda küçük bir tüp patlaması oldu. Bize gelen ihbar bu şekilde. Burada küçük bir tüp patlaması olduğu anlaşıldı ve arkadaşlar söndürdü. Herhangi bir hasar yok evin içerisinde sadece duman var. Tüpün patlama nedeni şuanda belli değil. Arkadaşlar inceleme yapacak. Tüpün üzerinde bir şey unutmuş olabilirler belki. Evde 1 saat önce birileri varmış, evi terk etmişler söylentiye göre" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Burak Çalışkan ise, "Evde yemek hazırlıyordum. Önce iki tane ambulansın geçtiğini duydum. Daha sonra balkona çıktığımda o patlamayı ateş bulutunu gördüm. Bende koşarak buraya geldim" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kırıkkale
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